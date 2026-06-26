26 de junio de 2026 - 18:09

El curioso caso de Giovani Lo Celso: ¿Debutará en un Mundial, en su segunda Copa del Mundo?

Giovvani Lo Celso junto al arquero Gerónimo Rulli, son los únicos jugadores que ya estuvieron en una Copa del Mundo, pero no sumaron minutos.

El extraño caso de Lo Celso: debutaría en un Mundial con la Selección Argentina en su segunda Copa del Mundo.&nbsp;

El extraño caso de Lo Celso: debutaría en un Mundial con la Selección Argentina en su segunda Copa del Mundo. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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Las razones detrás del extraño historial de Lo Celso en los Mundiales

A sus 30 años, el futbolista surgido en Rosario Central arrastra una relación de idas y vueltas con la máxima cita del fútbol:

  • Rusia 2018 (El olvido de Sampaoli): Fue convocado por Jorge Sampaoli tras mostrar un gran nivel en la previa. Sin embargo, a pesar de las urgencias futbolísticas que sufrió aquella Albiceleste en territorio ruso, el DT nunca lo consideró como una opción y se quedó en el banco de suplentes todo el torneo.

  • Qatar 2022 (La maldición de la lesión): Siendo una pieza inamovible del ciclo de Lionel Scaloni y socio ideal de Lionel Messi, el destino le jugó una mala pasada. Un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha a semanas del torneo lo marginó de la lista definitiva que terminó coronándose en Lusail.

Giovani Lo Celso
El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado.

El dato: El caso de Gerónimo Rulli (actual arquero del Olympique de Marsella) es similar, aunque en su puesto es habitual no sumar minutos si el titular —en este caso, Emiliano "Dibu" Martínez— se encuentra en un nivel indiscutido.

¿Será titular Lo Celso ante Jordania?

Con la Selección Argentina ya clasificada a la siguiente instancia tras liderar su grupo, el cuerpo técnico planea rotar nombres. Lo Celso ha sumado buenas sensaciones en los entrenamientos y amistosos previos, por lo que su debut absoluto en Mundiales es prácticamente un hecho.

Scaloni confirmó que Gerónimo Rulli será el dueño del arco de la Selección Argentina en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas. / Gentileza.
Ger&oacute;nimo Rulli podr&iacute;a debutar en el Mundial 2026 en reemplazo del Dibu Mart&iacute;nez.&nbsp;

Gerónimo Rulli podría debutar en el Mundial 2026 en reemplazo del Dibu Martínez.

La única duda que maneja el entrenador es si el mediocampista del Betis arrancará desde el once inicial o si sumará minutos desde el banco de suplentes. En caso de que Scaloni decida preservarlo para el complemento, el sector izquierdo del mediocampismo sería ocupado por el juvenil Valentín Barco.

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