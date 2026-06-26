El curioso caso de Giovani Lo Celso: ¿Debutará en un Mundial, en su segunda Copa del Mundo?

Giovvani Lo Celso junto al arquero Gerónimo Rulli, son los únicos jugadores que ya estuvieron en una Copa del Mundo, pero no sumaron minutos.

El extraño caso de Lo Celso: debutaría en un Mundial con la Selección Argentina en su segunda Copa del Mundo.

El mediocampista del Real Betis vive una situación inédita con la Selección Argentina. Junto al arquero Gerónimo Rulli, comparte una particularidad: ya sabe lo que es estar en una Copa del Mundo, pero todavía no ha sumado un solo minuto en cancha. Una racha que podría romperse este mismo fin de semana.

Cuando la Selección Argentina enfrente a Jordania por la tercera fecha del Grupo J, el volante rosarino podría vivir una noche inolvidable. Si Lionel Scaloni le da rodaje ante el conjunto asiático, Lo Celso firmará su debut oficial en una Copa del Mundo, a pesar de estar disputando su segundo torneo ecuménico.

Las razones detrás del extraño historial de Lo Celso en los Mundiales A sus 30 años, el futbolista surgido en Rosario Central arrastra una relación de idas y vueltas con la máxima cita del fútbol:

Rusia 2018 (El olvido de Sampaoli): Fue convocado por Jorge Sampaoli tras mostrar un gran nivel en la previa. Sin embargo, a pesar de las urgencias futbolísticas que sufrió aquella Albiceleste en territorio ruso, el DT nunca lo consideró como una opción y se quedó en el banco de suplentes todo el torneo.

Qatar 2022 (La maldición de la lesión): Siendo una pieza inamovible del ciclo de Lionel Scaloni y socio ideal de Lionel Messi, el destino le jugó una mala pasada. Un desprendimiento del bíceps femoral de la pierna derecha a semanas del torneo lo marginó de la lista definitiva que terminó coronándose en Lusail. Giovani Lo Celso El volante de la Selección Argentina aparece como uno de los objetivos del entrenador Millonario, Eduardo Coudet, para este mercado. Gentileza. El dato: El caso de Gerónimo Rulli (actual arquero del Olympique de Marsella) es similar, aunque en su puesto es habitual no sumar minutos si el titular —en este caso, Emiliano "Dibu" Martínez— se encuentra en un nivel indiscutido.

¿Será titular Lo Celso ante Jordania? Con la Selección Argentina ya clasificada a la siguiente instancia tras liderar su grupo, el cuerpo técnico planea rotar nombres. Lo Celso ha sumado buenas sensaciones en los entrenamientos y amistosos previos, por lo que su debut absoluto en Mundiales es prácticamente un hecho.