28 de junio de 2026 - 00:58

En una noche deslucida y sin brillo, la Selección Argentina superó 3 a 1 a Jordania

La Albiceleste superó por 3 a 1 a Jordania, en el marco de la última fecha del Grupo J del Mundial 2026 con los goles de Lo Celso, Martínez, y Messi.

Selección Argentina - Jordania, por el Mundial 2026

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EFE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

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El once inicial “alternativo” de la Albiceleste (contó con varios jugadores de jerarquía e importantes del ciclo Scaloni como Dibu Martínez, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Lautaro Martínez y Julián Álvarez), se hizo cargo del control del esférico en el inicio del trámite, y provocó que Jordania corra más de la cuenta para tratar de bloquear las líneas de pase.

Golazo de Lo Celso para abrir la cuenta:

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Así, las chances claras tardaron en aparecer y se limitaron a la pelota parada. A los 12’, Otamendi avisó con un cabezazo desviado. Luego llegaron los dos goles, a través de esa vía. A los 19’, Lo Celso se despachó con un golazo de tiro libre al ángulo tras una falta que le cometieron en la puerta del área; a los 31’, Lautaro Martínez se sacó la mufa anotando su primer tanto mundialista después del penal contra Senesi.

Después de obtener la ventaja, Argentina mermó su rendimiento y Jordania creció. Apretó por las bandas, y causó ciertos problemas en el costado derecho, donde Scaloni ensayó con Exequiel Palacios de lateral. Sin embargo, Dibu Martínez no tuvo que intervenir para salvar las papas.

Lautaro puso el 2 a 0 para la Selección Argentina:

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En el complemento, Argentina continuó dormido y jugando a media máquina, lo que finalmente decantó en la verdadera sorpresa de la noche: el gol de Jordania. A los 9’, Ehsan Haddad tiró centro rasante, y Musa Al-Taamari la mandó a guardar.

La respuesta del cuerpo técnico Albiceleste fue mandar al campo de juego a Thiago Almada, Alexis Mac Allister, y Lionel Messi ante la explosión de júbilo de todos los presentes en Dallas. Así, buscó revitalizar el rendimiento de un equipo que no podía trasladar al trámite la enorme diferencia de jerarquía.

Jordania descontó y le puso picante al cierre:

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Así, el conjunto nacional recuperó el control del esférico y ganó en tranquilidad. Decidió no acelerar para buscar el tercero, confiando en que su contrincante no tenía las armas suficientes para alcanzar la igualdad y que aparecería una genialidad del diez. Y a falta de diez minutos, Lionel Andrés volvió a frotar la lámpara. Se hizo cargo de un tiro libre en la puerta del área grande, y dejó en ridículo al arquero con una definición rasante y no tan esquinada. Si había alguna posibilidad de un batacazo Jordano, el astro la borró de un plumazo.

La Selección Argentina dejó atrás la fase de grupos, y comienza a pensar en el próximo desafío: la sorprendente Cabo Verde, el próximo viernes 3 de julio en Miami, a partir de las 19 horas de nuestro país. Jordania, por su parte, cerró su participación en el Mundial 2026.

Lionel Messi se despachó con un gran gol:

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Minuto a minuto y estadísticas de la Selección Argentina - Jordania:

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