En un partido memorable, Marruecos venció 4 a 2 a Haití y clasificó a 16vos del Mundial 2026

En un partidazo para el recuerdo, Marruecos superó a Haití por 4 a 2 en el cierre del Grupo C del Mundial 2026. Así, clasificó a la fase de eliminación directa en segundo lugar por la victoria contundente de Brasil sobre Escocia.

El encuentro fue electrizante, y quedará para el recuerdo de las Copas del Mundo, como modo de ejemplificar el espíritu competitivo de un equipo que se sabe inferior al que tiene enfrente, pero igual va a buscar el triunfo con alma y vida.

Así jugó Haití. No le tuvo miedo a atacar, ni se dejó llevar por la jerarquía individual de un Marruecos que promete dar pelea ante cualquier contrincante. El premio a ese esfuerzo centroamericano llegó a los 10’, cuando Lenny Joseph metió el taco ante el centro rasante de Duverne, y dejó en ridículo a Bounou.

Los Africanos acusaron recibo del golpe y salieron a devolverlo. En el tramo siguiente del juego, apretó a Haití contra su arco y le generó varias chances a través de El Khanouss, Saibari y Hakimi. Después de merodear durante varios minutos, el lateral derecho y capitán finalmente lo igualó aprovechando el rebote corto de Placide.

Pero la cosa no quedó ahí. Haití sorprendió otra vez a propios y extraños a los 43’ , cuando Duverne recuperó y se la cedió a Wilson Isidor, que la colgó de un ángulo. Golazo y emoción pura de todo el plantel y sus hinchas.

Sin embargo, el cuento de hadas otra vez duró poco. Tres minutos más tarde, Hakimi llegó hasta el fondo y tiró centro, Díaz la dejó pasar y Saibari la mandó a guardar. En la siguiente Brahim recibió abajo del arco, aunque la tiró por arriba.

Marruecos continuó siendo superior en la segunda mitad. Eléctrico y sin perder tiempo, buscó la victoria de forma constante. Pero Haití tenía preparada otra sorpresa: la gran actuación de su arquero Placide, que respondió de manera espectacular ante un disparo de El Khanouss, y también con el desvío involuntario de Ricardo Adé que lo obligó a volar por los aires.

Marruecos - Haití, por el Mundial 2026 Marruecos - Haití, por el Mundial 2026 EFE/EPA/RONALD WITTEK

Después de tanto ir, el Rojo finalmente tuvo su merecido premio. Córner de Hakimi, Riad la peinó, y Soufiane Rahimi estampó el tercero. Recién a esa altura de la noche, sobre 80 minutos, los Africanos se pusieron arriba en el marcador. Un rato más tarde, Gessime Yassine lo liquidó con la cuarta conquista.

Triunfo importante y necesario de Marruecos, que pasó a la siguiente instancia en el segundo lugar del Grupo. Haití perdió los tres duelos, pero cerró una participación positiva en la Copa del Mundo, dando pelea en una zona que en la previa lo pintaba como la cenicienta. Lejos estuvo de serlo.

Minuto a minuto y estadísticas de Marruecos - Haití: