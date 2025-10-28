Basada en un cuento de Liliana Bodoc: la obra de títeres para adultos "Bruno" vuelve a escena

La compañía Giraluna presenta una obra que adapta un cuento de Liliana Bodoc, en Casa Violeta de Godoy Cruz.

El próximo domingo 2 de noviembre a las 20.30, la Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz) se llenará de sombras, poesía y música con “Bruno”, una propuesta de títeres para adultos basada en "Un cuento negro" de la escritora Liliana Bodoc.

La función, destinada a mayores de 16 años, ya tiene sus entradas a la venta, en Entradaweb.com.ar a un valor general de $10.000.

De qué trata la obra En esta versión teatral, la compañía Giraluna-Títeres se sumerge en el universo simbólico de Bodoc para contar la historia de Bruno, un deshollinador que vive sumido en la rutina, la soledad y la repetición. Su vida, “monótona y opaca”, se ve repentinamente interrumpida por la llegada de la Muerte, quien viene a buscarlo, pero le concede un día más: un día de gracia, donde el amor, la música, los niños y el trabajo adquieren un sentido revelador.

image La puesta combina títeres de mesa, máscaras y narración, en una estructura que mezcla lo visual y lo poético con un tono de humor y ternura. Bajo la dirección compartida de Adriana Sobrero (Buenos Aires) y Alejandro Manzano (Mendoza), y con la construcción e interpretación de Gabi Carli, la obra propone un recorrido emocional por el último día del protagonista, que redescubre su humanidad justo cuando el tiempo se agota.