28 de octubre de 2025 - 15:07

Basada en un cuento de Liliana Bodoc: la obra de títeres para adultos "Bruno" vuelve a escena

La compañía Giraluna presenta una obra que adapta un cuento de Liliana Bodoc, en Casa Violeta de Godoy Cruz.

image
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El próximo domingo 2 de noviembre a las 20.30, la Casa Violeta (Paraguay 1474, Godoy Cruz) se llenará de sombras, poesía y música con “Bruno”, una propuesta de títeres para adultos basada en "Un cuento negro" de la escritora Liliana Bodoc.

La función, destinada a mayores de 16 años, ya tiene sus entradas a la venta, en Entradaweb.com.ar a un valor general de $10.000.

De qué trata la obra

En esta versión teatral, la compañía Giraluna-Títeres se sumerge en el universo simbólico de Bodoc para contar la historia de Bruno, un deshollinador que vive sumido en la rutina, la soledad y la repetición. Su vida, “monótona y opaca”, se ve repentinamente interrumpida por la llegada de la Muerte, quien viene a buscarlo, pero le concede un día más: un día de gracia, donde el amor, la música, los niños y el trabajo adquieren un sentido revelador.

image

La puesta combina títeres de mesa, máscaras y narración, en una estructura que mezcla lo visual y lo poético con un tono de humor y ternura. Bajo la dirección compartida de Adriana Sobrero (Buenos Aires) y Alejandro Manzano (Mendoza), y con la construcción e interpretación de Gabi Carli, la obra propone un recorrido emocional por el último día del protagonista, que redescubre su humanidad justo cuando el tiempo se agota.

La música original, compuesta por Leo Martínez, envuelve la escena con una atmósfera íntima y nostálgica, mientras que la asistencia técnica de Sebas Flores aporta precisión al juego de luces y sombras que da vida a los títeres.

