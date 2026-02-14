14 de febrero de 2026 - 09:05

Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

El festival, uno de los más convocantes a nivel nacional, tendrá dos jornadas a pura música en el aeródromo de Santa María de Punilla.

Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El Cosquín Rock 2026, uno de los festivales de música más convocantes del país, se celebra este sábado 14 y domingo 15 de febrero en el aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una proyección estimada de 100.000 espectadores y tantos miles más a través de la transmisión en vivo vía streaming.

Leé además

cosquin rock 2026: como ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

Cosquín Rock 2026: cómo ver el festival en vivo por streaming y los horarios de cada escenario

Por Redacción Espectáculos
Se confirmó el cronograma de programas de Gran Hermano

Se conoció el cronograma de la primera semana de Gran Hermano: programas todos los días

Por Agustín Zamora

La expectativa es alta por el impacto de la grilla de artistas y bandas. Además de la variedad de géneros y estilos, el regreso de figuras históricas, la presencia de leyendas internacionales y el protagonismo de artistas jóvenes que marcan tendencia en la actualidad son algunos de los factores que despertaron la conversación.

Lali Espósito
Lali Esp&oacute;sito vuelve al Cosqu&iacute;n Rock

Lali Espósito vuelve al Cosquín Rock

Entre los números centrales del 2026 destacan Babasónicos, Ciro y los Persas, Lali Espósito, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Morat, La Vela Puerca, Divididos, Caligaris, Airbag, Trueno y hasta Abel Pintos.

Entradas para Babasónicos en Mendoza 2022: cuándo es, dónde comprar y precios (Prensa MCLC)
Babas&oacute;nicos

Babasónicos

Los mendocinos de Gauchito Club, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers en formato DJ set, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Turf, Guasones, Dillom, Silvestre y la Naranja, Peces Raros, Kapanga, Louta, Ysy A, Los Pericos, Gustavo Cordera, Coti, El Plan de la Mariposa, Bersuit Vergarabat, Bandalos Chinos, Cuarteto de Nos, El Zar, Piti Fernández, Cruzando el Charco, El Kuelgue, Hermanos Gutiérrez, David Ellefson, Devendra Banhart y Marky Ramone son otros de los presentes en la edición 2026.

Airbag.jpg
Airbag llega al Cosqu&iacute;n Rock

Airbag llega al Cosquín Rock

Cosquín Rock 2026: horarios de los artistas el sábado 14 de febrero

Escenario Norte

  • 14.30 – Kill Flora
  • 15.20 – Eruca Sativa
  • 16.30 – El Zar
  • 17.50 – Turf
  • 19.30 – Dillom
  • 21.20 – Babasónicos
  • 23.20 – Lali
  • 00.40 – Los Caligaris
Los Caligaris: ‘bichos raros’ del cuarteto
Los Caligaris

Los Caligaris

Escenario Sur

  • 14.30 – Fantasmagoría
  • 15.20 – La Mississippi
  • 17.50 – Cruzando el Charco
  • 21.40 – La Vela Puerca
  • 23.20 – Las Pelotas
  • 00.40 – Jóvenes Pordioseros
LAS PELOTAS - Quilmes Rock Día 1
LAS PELOTAS

LAS PELOTAS

Escenario Montaña

  • 14.15 – Chechi de Marcos
  • 17.10 – Marilina Bertoldi
  • 22.40 – Franz Ferdinand
  • 00.40 – The Chemical Brothers (DJ Set)
  • 02.00 – Victoria Whynot
Franz Ferdinand
Franz Ferdinand

Franz Ferdinand

Escenario Boomerang

  • 14.10 – Microtul
  • 14.30 – 1915
  • 15.20 – Un Muerto Más
  • 16.30 – Girl Ultra
  • 17.10 – Hermanos Gutiérrez
  • 19.30 – Estelares
  • 21.20 – Abel Pintos
  • 23.20 – Coti

Escenario La Casita del Blues

  • 14.15 – Golo´s Band
  • 15.05 – Los Mentidores
  • 15.55 – Las Witches
  • 16.50 – Le Dracs
  • 17.45 – Perro Suizo
  • 18.40 – Misty Soul Choir
  • 19.35 – Tango & Roll
  • 20.30 – Wayra Iglesias
  • 21.25 – Los Espíritus
  • 22.30 – Piti Fernández
  • 23.35 – Les Diabolettes

La Plaza – Electronic Stage

  • 16.00 – Claudio Ricci
  • 17.00 – Valentin Huedo B2B Bruz
  • 19.00 – Lehar B2B Santiago García
  • 21.00 – Sorä
  • 22.30 – Arkadyan

Escenario Sorpresa

  • 15.50 – Falsed
  • 18.40 – Sorpresa
  • 22.20 – Sorpresa

Cosquín Rock 2026: horarios de los artistas el domingo 15 de febrero

Escenario Norte

  • 14.30 – Sofi Mora
  • 15.20 – Blair
  • 16.30 – Gauchito Club
  • 17.50 – Bandalos Chinos
  • 19.10 – Fito Páez
  • 20.55 – Airbag
  • 23.00 – YSY A
  • 00.20 – Caras Extrañas
Fito Páez lanzó la primera canción de su nuevo álbum: "Resucitar"
Fito P&aacute;ez

Fito Páez

Escenario Sur

  • 14.20 – Ainda
  • 15.10 – Kapanga
  • 19.40 – Divididos
  • 21.30 – Trueno
  • 00.50 – Louta
Trueno en su show de Tiny Desk Home Concert (Instagram @trueno)
Trueno llega al Cosqu&iacute;n Rock

Trueno llega al Cosquín Rock

Escenario Montaña

  • 14.30 – Renzo Leali
  • 16.30 – Los Pericos
  • 20.20 – Morat
  • 22.20 – Las Pastillas del Abuelo
  • 01.00 – Mariano Mellino
  • 02.00 – Franky Wah

Escenario Paraguay

  • 14.20 – Wanda Jael
  • 15.10 – T&K
  • 17.50 – Gauchos of the Pampa
  • 19.10 – Dum Chica
  • 21.30 – David Ellefson
  • 22.20 – CTM
  • 23.00 – Six Sex
  • 00.45 – El Club de la Serpiente

Escenario La Casita del Blues

  • 14.15 – Rosy Gomez
  • 15.05 – Labios de Sal
  • 15.55 – Rudy
  • 16.50 – Bulldozer Blues Band
  • 17.45 – Cordelias Blues
  • 18.40 – Grasshopper’s
  • 19.35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
  • 20.40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
  • 21.45 – Nina Portela
  • 22.40 – Xime Monzón
  • 23.35 – Loretta Sorbello

La Plaza – Electronic Stage

  • 16.00 – Lourdes Lourdes
  • 17.00 – Glauco Di Mambro
  • 18.00 – Brigado Crew
  • 19.30 – Deer Jade
  • 21.00 – Franky Wah
  • 22.30 – Kölsch
  • 00.00 – Matias Tanzmann

Escenario Sorpresa

  • 15.50 – Golden Floyd
  • 17.10 – Sorpresa
  • 22.20 – Agarrate Catalina

Dónde ver el Cosquín Rock 2026 en vivo

Está la opción de seguir el festival Cosquín Rock 2026 en vivo a través de Disney+. La plataforma transmitirá las presentaciones de los escenarios Montaña, Sur y Norte durante las dos jornadas, desde las 14.30.

Además, desde las 18.30, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino se sumarán a la transmisión con una cobertura especial y entrevistas exclusivas con los artistas.

Disney plus
Disney+ ofrecer&aacute; el Cosqu&iacute;n Rock 2026 en vivo

Disney+ ofrecerá el Cosquín Rock 2026 en vivo

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Se conoció la verdad sobre la internación de Luciano Castro.

El verdadero motivo de la internación de Luciano Castro: "Está en las últimas..."

Por Agustín Zamora
Bad Bunny debutó en el estado River con una audiencia de más de 70 mil personas.

Así fue la primera noche de Bad Bunny en Argentina: invitados sorpresa y un homenaje a Soda Stereo

Por Redacción Espectáculos
Con proyectos como 30 Pueblos y Casa Sole, Soledad encara el año celebrando 30 años de trayectoria.

Soledad celebra su trayectoria en la Cueca y el Damasco: "Me voy redescubriendo en estos 30 años"

Por Carina Bruzzone
El documental de Netflix sobre la enfermera que asesinó a siete bebés.

En 90 minutos por Netflix: cómo fue el caso de Lucy Letby, la enfermera que asesinó a 7 bebés

Por Redacción Espectáculos