Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

El Cosquín Rock 2026, uno de los festivales de música más convocantes del país, se celebra este sábado 14 y domingo 15 de febrero en el aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una proyección estimada de 100.000 espectadores y tantos miles más a través de la transmisión en vivo vía streaming.

La expectativa es alta por el impacto de la grilla de artistas y bandas. Además de la variedad de géneros y estilos, el regreso de figuras históricas, la presencia de leyendas internacionales y el protagonismo de artistas jóvenes que marcan tendencia en la actualidad son algunos de los factores que despertaron la conversación.

Lali Espósito Lali Espósito vuelve al Cosquín Rock Entre los números centrales del 2026 destacan Babasónicos, Ciro y los Persas, Lali Espósito, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Morat, La Vela Puerca, Divididos, Caligaris, Airbag, Trueno y hasta Abel Pintos.

Los mendocinos de Gauchito Club, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers en formato DJ set, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Turf, Guasones, Dillom, Silvestre y la Naranja, Peces Raros, Kapanga, Louta, Ysy A, Los Pericos, Gustavo Cordera, Coti, El Plan de la Mariposa, Bersuit Vergarabat, Bandalos Chinos, Cuarteto de Nos, El Zar, Piti Fernández, Cruzando el Charco, El Kuelgue, Hermanos Gutiérrez, David Ellefson, Devendra Banhart y Marky Ramone son otros de los presentes en la edición 2026.

Airbag.jpg Airbag llega al Cosquín Rock Mazza PH Cosquín Rock 2026: horarios de los artistas el sábado 14 de febrero Escenario Norte