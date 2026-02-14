Cosquín Rock 2026: quiénes cantan hoy, horarios de cada artista y dónde verlo online

El Cosquín Rock 2026, uno de los festivales de música más convocantes del país, se celebra este sábado 14 y domingo 15 de febrero en el aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con una proyección estimada de 100.000 espectadores y tantos miles más a través de la transmisión en vivo vía streaming.
La expectativa es alta por el impacto de la grilla de artistas y bandas. Además de la variedad de géneros y estilos, el regreso de figuras históricas, la presencia de leyendas internacionales y el protagonismo de artistas jóvenes que marcan tendencia en la actualidad son algunos de los factores que despertaron la conversación.
Entre los números centrales del 2026 destacan Babasónicos, Ciro y los Persas, Lali Espósito, Fito Páez, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Morat, La Vela Puerca, Divididos, Caligaris, Airbag, Trueno y hasta Abel Pintos.
Los mendocinos de Gauchito Club, Franz Ferdinand, The Chemical Brothers en formato DJ set, Eruca Sativa, Marilina Bertoldi, Turf, Guasones, Dillom, Silvestre y la Naranja, Peces Raros, Kapanga, Louta, Ysy A, Los Pericos, Gustavo Cordera, Coti, El Plan de la Mariposa, Bersuit Vergarabat, Bandalos Chinos, Cuarteto de Nos, El Zar, Piti Fernández, Cruzando el Charco, El Kuelgue, Hermanos Gutiérrez, David Ellefson, Devendra Banhart y Marky Ramone son otros de los presentes en la edición 2026.
Cosquín Rock 2026: horarios de los artistas el sábado 14 de febrero
Escenario Norte
14.30 – Kill Flora
15.20 – Eruca Sativa
16.30 – El Zar
17.50 – Turf
19.30 – Dillom
21.20 – Babasónicos
23.20 – Lali
00.40 – Los Caligaris
Escenario Sur
14.30 – Fantasmagoría
15.20 – La Mississippi
17.50 – Cruzando el Charco
21.40 – La Vela Puerca
23.20 – Las Pelotas
00.40 – Jóvenes Pordioseros
Escenario Montaña
14.15 – Chechi de Marcos
17.10 – Marilina Bertoldi
22.40 – Franz Ferdinand
00.40 – The Chemical Brothers (DJ Set)
02.00 – Victoria Whynot
Escenario Boomerang
14.10 – Microtul
14.30 – 1915
15.20 – Un Muerto Más
16.30 – Girl Ultra
17.10 – Hermanos Gutiérrez
19.30 – Estelares
21.20 – Abel Pintos
23.20 – Coti
Escenario La Casita del Blues
14.15 – Golo´s Band
15.05 – Los Mentidores
15.55 – Las Witches
16.50 – Le Dracs
17.45 – Perro Suizo
18.40 – Misty Soul Choir
19.35 – Tango & Roll
20.30 – Wayra Iglesias
21.25 – Los Espíritus
22.30 – Piti Fernández
23.35 – Les Diabolettes
La Plaza – Electronic Stage
16.00 – Claudio Ricci
17.00 – Valentin Huedo B2B Bruz
19.00 – Lehar B2B Santiago García
21.00 – Sorä
22.30 – Arkadyan
Escenario Sorpresa
15.50 – Falsed
18.40 – Sorpresa
22.20 – Sorpresa
Cosquín Rock 2026: horarios de los artistas el domingo 15 de febrero
Escenario Norte
14.30 – Sofi Mora
15.20 – Blair
16.30 – Gauchito Club
17.50 – Bandalos Chinos
19.10 – Fito Páez
20.55 – Airbag
23.00 – YSY A
00.20 – Caras Extrañas
Escenario Sur
14.20 – Ainda
15.10 – Kapanga
19.40 – Divididos
21.30 – Trueno
00.50 – Louta
Escenario Montaña
14.30 – Renzo Leali
16.30 – Los Pericos
20.20 – Morat
22.20 – Las Pastillas del Abuelo
01.00 – Mariano Mellino
02.00 – Franky Wah
Escenario Paraguay
14.20 – Wanda Jael
15.10 – T&K
17.50 – Gauchos of the Pampa
19.10 – Dum Chica
21.30 – David Ellefson
22.20 – CTM
23.00 – Six Sex
00.45 – El Club de la Serpiente
Escenario La Casita del Blues
14.15 – Rosy Gomez
15.05 – Labios de Sal
15.55 – Rudy
16.50 – Bulldozer Blues Band
17.45 – Cordelias Blues
18.40 – Grasshopper’s
19.35 – Gisa Londero & Toyo Bagoso
20.40 – Crystal Thomas & Luca Giordano
21.45 – Nina Portela
22.40 – Xime Monzón
23.35 – Loretta Sorbello
La Plaza – Electronic Stage
16.00 – Lourdes Lourdes
17.00 – Glauco Di Mambro
18.00 – Brigado Crew
19.30 – Deer Jade
21.00 – Franky Wah
22.30 – Kölsch
00.00 – Matias Tanzmann
Escenario Sorpresa
15.50 – Golden Floyd
17.10 – Sorpresa
22.20 – Agarrate Catalina
Dónde ver el Cosquín Rock 2026 en vivo
Está la opción de seguir el festival Cosquín Rock 2026 en vivo a través de Disney+. La plataforma transmitirá las presentaciones de los escenarios Montaña, Sur y Norte durante las dos jornadas, desde las 14.30.
Además, desde las 18.30, Bebe Contepomi, Ayelén Velázquez y Anto Punzino se sumarán a la transmisión con una cobertura especial y entrevistas exclusivas con los artistas.