4 de julio de 2026 - 10:35

Mochi: el dulce japonés que conquista las redes, pero puede causar asfixia si se consume mal

A diferencia de otros alimentos, esta masa de arroz no se deshace en la boca; se expande con la saliva y puede actuar como un engrudo en la garganta.

Mochi: un dulce japonés que puede ser peligroso.&nbsp;

Mochi: un dulce japonés que puede ser peligroso. 

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Por Sofía Serelli

El mochi es un dulce tradicional japonés que ha ganado popularidad global gracias a las redes sociales. Sin embargo, su textura extremadamente pegajosa y elástica lo convierte en un riesgo real de asfixia. Cada año, especialmente durante las festividades de Año Nuevo, se registran muertes relacionadas con su consumo accidental.

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El proceso de elaboración consiste en machacar arroz cocido con grandes mazos hasta obtener una masa homogénea y densa. Esta consistencia, similar a la goma o la plastilina, es la que genera el peligro físico. Al ser ingerido, el mochi no se descompone fácilmente y, si no se mastica lo suficiente, se desliza como una bola sólida hacia la garganta.

El riesgo físico de la masa de arroz machacado

Una vez en contacto con la saliva, la masa tiende a hincharse y adherirse a las paredes del esófago. Esta combinación de volumen y adherencia bloquea por completo el paso del aire. Los grupos de mayor riesgo son los ancianos, por la debilidad en los músculos de la mandíbula, y los niños pequeños, debido a la estrechez de sus vías respiratorias.

Las estadísticas médicas en Japón muestran un pico de emergencias durante enero. Las autoridades locales emiten alertas constantes, pero la tradición de servir mochi en sopas calientes facilita que los trozos se traguen sin la trituración necesaria. El impacto es tal que los medios de comunicación japoneses informan regularmente sobre el número de hospitalizados tras las cenas familiares.

Medidas preventivas básicas para reducir la probabilidad de un accidente fatal

Lo fundamental es cortar siempre la bola de arroz en trozos muy pequeños, sin importar su tamaño original. No se debe intentar tragar la pieza de una sola vez. Además, es necesario masticar hasta que la pasta pierda su elasticidad y se convierta en un puré fluido antes de deglutir.

Beber agua o té antes y durante la ingesta ayuda a mantener la garganta lubricada, facilitando el paso de la masa. En situaciones de extrema urgencia en hogares japoneses, se ha llegado a utilizar la boquilla de una aspiradora para extraer el bloque de arroz, aunque la única protección real es la fragmentación previa del alimento.

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