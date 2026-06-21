Japón golea 4-0 a Túnez en el histórico partido número 1.000 de la Copa del Mundo

El equipo nipón estableció un nuevo récord de goles para una nación asiática en un mismo encuentro, mientras que Túnez quedó fuera tras cambiar de técnico en la primera fecha.

Japón celebró el histórico partido número 1.000 de la Copa del Mundo con una contundente victoria por 4-0 sobre Túnez en el Estadio Monterrey. Con goles de Ayase Ueda, Daichi Kamada y Junya Ito, los Samuráis Azules aseguraron su dominio en el Grupo F y sellaron la eliminación del conjunto africano.

La superioridad japonesa se manifestó desde el silbatazo inicial. Daichi Kamada abrió el marcador a los 3 minutos y 27 segundos, estableciendo un nuevo récord nacional como el gol más rápido de Japón en un Mundial. Tras una combinación precisa entre Ao Tanaka y Keito Nakamura, Kamada definió para descolocar a una defensa tunecina que nunca logró recuperarse del golpe temprano.

Embed - GOLEADA NIPONA EN EL PARTIDO 1000 DE LOS MUNDIALES | Túnez 0-4 Japón | RESUMEN | M36 Hitos estadísticos y récords en el Estadio Monterrey Apenas unos minutos después del primer tanto, la tecnología de línea de gol fue protagonista al confirmar que un remate de Takehiro Tomiyasu se quedó a solo un milímetro de cruzar la línea por completo. Sin embargo, la presión nipona no cesó y Ayase Ueda aumentó la ventaja a los 31 minutos con un disparo raso desde el borde del área. El delantero del Feyenoord fue la figura absoluta del encuentro al registrar dos tantos y una asistencia.

Este enfrentamiento no fue una jornada más, sino el partido número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo. Para conmemorar el hito, los árbitros vistieron un uniforme especial con detalles dorados y parches conmemorativos. En el plano deportivo, Japón se convirtió en la primera nación asiática en anotar cuatro goles en un solo partido de un Mundial, superando cualquier registro previo de la región.

5845858 Parche conmemorativo por los 1000 partidos en las Copas del Mundo. EFE/ Miguel Sierra Túnez protagonizó un hecho inédito. Tras ser goleados en el debut, destituyeron a Sabri Lamouchi para contratar a Hervé Renard. Es la primera vez que una selección cambia de entrenador después de una sola jornada mundialista, movimiento que no evitó la eliminación prematura. El equipo africano terminó el encuentro sin remates directos a puerta, permitiendo que Junya Ito y nuevamente Ueda cerraran la goleada en el segundo tiempo.