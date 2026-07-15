15 de julio de 2026 - 11:01

Una familia a bordo de una camioneta chocó contra el monumento del ingreso a Lavalle

El accidente en la Ruta 40 dejó una mujer lesionada que fue llevada al hospital Sícoli.

Una familia a bordo de una camioneta chocó contra el monumento del ingreso a Lavalle

Una familia a bordo de una camioneta chocó contra el monumento del ingreso a Lavalle

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Gentileza / X @MATIPASCUALETTI

Una camioneta en la que viajaban tres adultos y dos menores se salió de la Ruta 40 e impactó esta mañana contra el monumento ubicado en el ingreso a Lavalle.

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El siniestro vial se registró cerca de las 6.45 en la Ruta 34 y la desviación de la Ruta 40, en Jocolí Viejo, y el vehículo, una Volkswagen Amarok, era conducido por un hombre identificado como N. B., de 37 años, según informaron desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El accidente ocurrió cuando la camioneta circulaba por la desviación de la Ruta 40 y, tras salir de la cinta asfáltica, impactó contra el monumento ubicado en el ingreso a Lavalle, en la intersección con la Ruta 34. La pericia toxicológica arrojó resultado negativo para el conductor, quien no resultó lesionado.

Como consecuencia del impacto, N. R., una mujer de 36 años, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado y trasladada al hospital Sícoli para la realización de estudios complementarios, tras sufrir un traumatismo leve en uno de sus brazos.

Los demás ocupantes —una mujer de 60 años y dos niños de 2 y 6 años— resultaron ilesos. En el lugar trabajó personal policial junto a una ambulancia del SEC.

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