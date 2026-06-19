Seguridad: uno de cada dos vecinos de Capital fue víctima de ciberdelito durante el último año

En un escenario marcado por el crecimiento de la digitalización y el uso cotidiano de internet, la Municipalidad de Capital presentó este jueves los resultados de un estudio que expone el impacto de los ciberdelitos en la población.

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El trabajo, desarrollado junto a la Universidad Champagnat , permitió dimensionar la cantidad de personas afectadas por estafas virtuales, identificar los grupos más vulnerables y advertir sobre la alta proporción de casos que nunca llegan a denunciarse.

La presentación se realizó en la sede de la casa de estudios y contó con la participación del intendente Ulpiano Suarez ; el rector de la Universidad Champagnat, Marcelo Chamorro ; la directora del proyecto de investigación, Fernanda Rosales ; la titular de Defensa del Consumidor de Mendoza, Mónica Lucero ; el ministro de Producción de la provincia, Rodolfo Vargas Arizu ; además de representantes del Ministerio de Seguridad, el Ministerio Público Fiscal y la ONG Protectora.

El relevamiento fue realizado de manera presencial durante 2025 en distintos espacios municipales, entre ellos la Ventanilla Única y los centros de emisión de licencias de conducir. Allí, estudiantes universitarios entrevistaron a vecinos para conocer sus experiencias, hábitos y preocupaciones vinculadas al mundo digital.

Durante la presentación, Suarez destacó la importancia de contar con información concreta para avanzar en políticas públicas de prevención.

“Es un trabajo de investigación muy importante. En Argentina pasamos más de ocho horas diarias conectados a internet y lideramos el ranking de América Latina. Los datos muestran que una de cada dos personas entrevistadas fue víctima de un ciberdelito durante el último año y que una de cada tres no sabía qué hacer ni dónde denunciar”, señaló el jefe comunal.

Ulpiano Suárez-Capital-Ciberdelito El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, alertó sobre los indicadores de ciberdelito. Prensa Capital

Además, adelantó que el informe servirá como punto de partida para la creación de un observatorio especializado y una mesa de trabajo permanente orientada a desarrollar acciones concretas.

“Impulsaremos campañas de educación y concientización en los Centros de Integración Comunitaria, centros de jubilados, clubes y escuelas. Si no hay denuncia, resulta mucho más difícil construir estrategias efectivas de prevención”, sostuvo.

Los principales datos del estudio de ciberdelito

Entre los resultados más destacados, el informe reveló que:

El 50% de los encuestados afirmó haber sido víctima de un ciberdelito durante el último año.

afirmó haber sido víctima de un ciberdelito durante el último año. El 80% aseguró conocer a un familiar o amigo que sufrió algún tipo de ataque virtual.

aseguró conocer a un familiar o amigo que sufrió algún tipo de ataque virtual. El 65% manifestó temor al realizar compras o transacciones económicas por internet.

manifestó temor al realizar compras o transacciones económicas por internet. El 90% expresó preocupación por el uso de sus datos personales en entornos digitales.

expresó preocupación por el uso de sus datos personales en entornos digitales. Una de cada tres víctimas reconoció no saber dónde o cómo realizar una denuncia.

Encuesta_ciberdelitos_en_la_Ciudad_de_Mendoza

El aporte de la universidad a las políticas públicas

El estudio fue desarrollado por las facultades de Informática y Diseño y de Derecho de la Universidad Champagnat, en conjunto con la Facultad de Ingeniería y el Observatorio de la Ciudad de la Universidad FASTA, en el marco de un trabajo de investigación que se extendió durante más de cinco años.

Chamorro destacó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva interdisciplinaria y basada en evidencia.

“Los ciberdelitos han crecido de manera exponencial y representan una amenaza para la seguridad individual y comunitaria. Este trabajo surge de una preocupación compartida y de la necesidad de impulsar políticas de prevención eficaces e inclusivas”, expresó.

El rector también valoró el convenio firmado con la Municipalidad de Mendoza y sostuvo que el objetivo es transformar los datos obtenidos en herramientas concretas de capacitación y prevención, especialmente dirigidas a los sectores más vulnerables.

Temor creciente y escasas medidas de protección

La directora del proyecto, Fernanda Rosales, explicó que la edad promedio de las personas encuestadas fue de 40 años y señaló que se optó por entrevistas presenciales debido a la complejidad de algunos conceptos técnicos vinculados a la seguridad informática.

Uno de los hallazgos más relevantes fue la diferencia entre la preocupación que manifiestan los ciudadanos y las medidas efectivas que adoptan para protegerse.

Según el informe, el 65% de los mendocinos siente temor al realizar operaciones económicas en internet, porcentaje que alcanza el 64% entre los mayores de 66 años y el 47% entre los menores de 20 años.

“El 90% de las personas está preocupada por el uso de sus datos personales. Sin embargo, cuando analizamos qué medidas implementan para protegerse, observamos que las menos utilizadas son justamente las más importantes: contraseñas complejas, gestores de claves y cambios periódicos de contraseñas”, explicó Rosales.

Las modalidades de ciberdelito más frecuentes

De acuerdo con el relevamiento, los delitos virtuales más sufridos por los vecinos de la Ciudad de Mendoza son:

Fraudes en compras online y alquileres temporarios.

Infecciones por virus informáticos , asociadas principalmente a la falta de software de protección.

, asociadas principalmente a la falta de software de protección. Fraudes con tarjetas de crédito y débito , incluyendo compras desconocidas y robo de datos.

, incluyendo compras desconocidas y robo de datos. Hackeo de cuentas y suplantación de identidad en WhatsApp, redes sociales y correos electrónicos.

Los resultados del estudio permitirán ahora avanzar en nuevas estrategias de prevención y concientización, con el objetivo de reducir el impacto de una problemática que afecta cada vez a más mendocinos.