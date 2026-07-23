Murió Bruno Bentancor, el delantero de 22 años que fue filmado llevándose ropa de otros jugadores tras probarse en Riestra

El fútbol uruguayo atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse la muerte de Bruno Bentancor , delantero de 22 años surgido de Peñarol y que actualmente jugaba en Deportivo Italiano , de la liga amateur de Uruguay. El futbolista falleció este miércoles como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio .

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La noticia generó conmoción tanto en Uruguay como en Argentina, donde el atacante había sido noticia apenas unos días atrás luego de realizar una prueba en Deportivo Riestra .

"Desde Deportivo Italiano queremos informar que nuestro jugador, sí, nuestro jugador, Bruno Bentancor, o mejor conocido como Bola, acaba de fallecer de un paro cardiorrespiratorio. Bola vivirás en cada grito de gol, en cada abrazo y en todos los corazones de este club, tu club, Deportivo Italiano", expresó la institución a través de un comunicado.

Se formó Fénix y luego pasó a las inferiores de Peñarol , donde debutó en la Primera División en 2023 con apenas 18 años.

Con el Carbonero disputó 14 partidos antes de continuar su carrera en Everton de Chile , Rentistas y Cerro , ambos de Uruguay. También tuvo un fugaz paso por Al Ain , de Emiratos Árabes Unidos, experiencia que no prosperó y tras la cual regresó a su país para incorporarse a Deportivo Italiano.

La prueba en Deportivo Riestra

Hace algunos días viajó a Buenos Aires para realizar una prueba en Deportivo Riestra, pero finalmente no quedó.

Durante su estadía protagonizó un episodio que trascendió públicamente luego de que cámaras de seguridad registraran que retiró indumentaria deportiva perteneciente a otros jugadores del club.

Según publicó Clarín, la situación se resolvió sin intervención judicial, ya que el futbolista abonó el valor de los elementos y la institución decidió no presentar una denuncia.

Tras ese episodio regresó a Uruguay para reincorporarse a Deportivo Italiano. Pocos días después, el club confirmó la inesperada noticia de su fallecimiento.