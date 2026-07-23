23 de julio de 2026 - 10:42

Tras el "espaldarazo" de Estudiantes, Rosario Central deberá hacerle el pasillo de campeón a Belgrano

El conjunto rosarino recibirá este jueves al campeón del Torneo Apertura 2026 y deberá cumplir con el protocolo de la AFA. El reconocimiento llega meses después de la polémica que protagonizó con Estudiantes de La Plata.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Rosario Central deberá realizar este jueves el tradicional pasillo de campeón a Belgrano de Córdoba, que se consagró ganador del Torneo Apertura 2026, en el partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura.

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El encuentro se disputará desde las 19.30 en el estadio Julio César Villagra, en Córdoba, donde el "Pirata" hará su presentación oficial como local tras conquistar el título.

El reconocimiento cobra especial relevancia por el antecedente reciente de Rosario Central, que meses atrás quedó envuelto en una fuerte polémica cuando el pasillo de honor a Estudiantes de La Plata generó un intenso debate en el fútbol argentino.

En esta oportunidad, el conjunto dirigido por Ariel Holan deberá cumplir con el protocolo establecido por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que dispone que el campeón vigente sea recibido con un pasillo de honor en su primer partido como local tras la consagración.

Belgrano obtuvo el Torneo Apertura el pasado 24 de mayo, al derrotar a River Plate en la final y coronar una campaña histórica bajo la conducción de Ricardo Zielinski.

Antes del inicio del partido, los futbolistas de Rosario Central formarán el pasillo para recibir al plantel cordobés en su ingreso al campo de juego del Gigante de Alberdi.

El partido será televisado por TNT Sports, contará con el arbitraje de Sebastián Zunino y tendrá a Germán Delfino como responsable del VAR.

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