"No me avergüenza": Según Steven Spielberg, "Jurassic Park" es la secuela de una de las mejores películas de monstruos de todos los tiempos

El director admitió que volcó toda la energía que se negó a usar en una segunda parte de Tiburón para crear su parque de dinosaurios en 1993.

En 1993, Steven Spielberg logró una hazaña irrepetible: estrenar un blockbuster histórico y una obra maestra sobre el Holocausto en solo doce meses. Décadas después, el director confiesa que su motivación para rodar Jurassic Park fue, en realidad, crear una secuela espiritual de Tiburón, trasladando el terror de las profundidades marinas a la tierra firme.

Durante mucho tiempo se consideró que Jurassic Park fue simplemente un compromiso comercial. Universal Pictures condicionó la producción de La lista de Schindler a que Spielberg entregara primero un éxito de taquilla para el verano. Sin embargo, el cineasta no abordó el proyecto como un encargo vacío, sino como la oportunidad de cerrar una cuenta pendiente con su propio pasado cinematográfico.

image ¿Por qué Spielberg nunca hizo una secuela de Tiburón? Tras el éxito masivo de Tiburón, el estudio presionó por una continuación. Spielberg se negó sistemáticamente alegando que ya había terminado con el océano. Esa energía acumulada para dirigir a una gran criatura acechando humanos encontró su salida casi veinte años después. El director admitió que su intención genuina era realizar una secuela de su primer gran éxito, pero cambiando el entorno acuático por el terrestre.

La visión de Spielberg sobre el terror en tierra firme La conexión entre ambas películas va más allá del suspenso. Spielberg utilizó en la isla Nublar las mismas herramientas narrativas que funcionaron en mar abierto. En lugar de un tiburón mecánico que fallaba constantemente, contó con la combinación pionera de efectos prácticos y una tecnología CGI que en 1993 estaba en sus inicios. Este avance técnico permitió que los dinosaurios se sintieran tan reales y amenazantes como el depredador de 1975.

image El año 1993 marcó la cumbre de su carrera. Mientras La lista de Schindler ganaba siete premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, Jurassic Park desataba una fascinación global por los dinosaurios que todavía persiste. El estreno reciente de nuevas entregas de la saga confirma que la fórmula ideada por Spielberg para trasladar el pánico a los parques temáticos sigue vigente.