17 de junio de 2026 - 08:58

En pocas horas, se va de Netflix la película futurista más espectacular de Steven Spielberg

La exitosa cinta de ciencia ficción, sobre un destino distópico, está inspirada en un popular libro. Dejará el catálogo en pocas horas.

Se va de Netflix la película futurista más espectacular de Steven Spielberg

Se va de Netflix la película futurista más espectacular de Steven Spielberg

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“Ready Player One: comienza el juego” es la superproducción, originalmente estrenada en 2018, que adapta la novela homónima de Ernest Cline.

La película combina aventura, acción y efectos visuales de última generación para contar una historia ambientada en un futuro donde la humanidad encuentra refugio en un gigantesco mundo virtual.

"Ready Player One: Comienza el juego", la película que abandona Netflix.
“Ready Player One: Comienza el juego”, la película que abandona Netflix.

“Ready Player One: Comienza el juego”, la película que abandona Netflix.

“Ready Player One”, el éxito de Steven Spielberg

La trama se desarrolla en el 2045, cuando gran parte de la población vive sumida en la pobreza y el deterioro social. Frente a esa realidad, millones de personas pasan la mayor parte de su tiempo conectadas a OASIS, una plataforma de realidad virtual donde pueden adoptar cualquier identidad y vivir experiencias imposibles en el mundo real.

Todo cambia cuando el creador del sistema fallece y deja un desafío para los usuarios: quien consiga resolver una compleja búsqueda del tesoro heredará el control absoluto de OASIS y una inmensa fortuna.

Embed - Ready Player One - Tráiler Oficial 1 - Castellano HD

El protagonista es Wade Watts, un adolescente fanático de la tecnología que decide participar de la competencia junto a sus amigos, mientras una poderosa corporación intenta quedarse con el control del universo digital para explotarlo comercialmente.

Cuándo "Ready Player One" deja Netflix

La película permanecerá disponible en Netflix hasta el jueves 18 de junio, por lo que los usuarios tienen solo unos días para verla antes de que abandone el catálogo de la plataforma.

Tras su salida del servicio, "Ready Player One" continuará disponible en HBO Max, donde seguirá formando parte de la oferta de ciencia ficción y aventuras.

"Ready Player One: Comienza el juego", la película que abandona Netflix.
“Ready Player One: Comienza el juego”, la película que abandona Netflix.

“Ready Player One: Comienza el juego”, la película que abandona Netflix.

Un éxito de Steven Spielberg que marcó una generación

Dirigida por Steven Spielberg, la película recaudó más de 580 millones de dólares en la taquilla mundial y fue elogiada por su impresionante despliegue visual y la enorme cantidad de referencias a videojuegos, películas, series y personajes icónicos de la cultura popular.

El elenco está encabezado por Tye Sheridan y Olivia Cooke, acompañados por Mark Rylance, Ben Mendelsohn, Simon Pegg y Lena Waithe, en una historia que combina acción, nostalgia y tecnología en una aventura que sigue siendo una de las producciones futuristas más ambiciosas de la última década.

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