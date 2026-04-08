Relojes de lujo y evasión: Giovani Lo Celso y otros jugadores en la mira de la Justicia española

La Justicia de Andorra pidió interrogar al volante argentino y a otras estrellas por adquirir artículos de alta gama sin declarar el pago de impuestos.

Giovani Lo Celso y varias figuras de la liga española quedaron envueltos en una investigación judicial por la supuesta compra de relojes de lujo de contrabando. La Justicia de Andorra sospecha que los futbolistas adquirieron piezas de alta gama a través de una sociedad que evitaba el pago de impuestos aduaneros.

La investigación apunta a la empresa Best In Asociados, liderada por un hombre identificado como Diego G.C.. Según los avances de la causa, esta firma comercializaba relojes de lujo sin cumplir con las obligaciones tributarias correspondientes en la aduana española. El escándalo escaló estos días, cuando se confirmó que la lista de clientes incluye a destacados futbolistas profesionales.

Giovani Lo Celso Lo Celso uno de los pilares del equipo de la ciudad de Sevilla Internet La lista de futbolistas bajo la lupa de la Justicia Además de Lo Celso, actual jugador del Betis, en la nómina aparecen nombres de peso como Dani Carvajal, Santi Cazorla, César Azpilicueta, David Silva, Juan Bernat y Thomas Partey. La Justicia de Andorra solicitó formalmente la colaboración de las autoridades españolas para interrogar a los implicados que residen en el país. El objetivo principal es determinar el grado de conocimiento que tenían los jugadores sobre la supuesta maniobra delictiva.

La defensa de los deportistas radica en un presunto engaño por parte del proveedor directo. Varios de los investigados coincidieron en sus versiones al señalar que el empresario andorrano les aseguró que él mismo se encargaría de gestionar y abonar el IVA no pagado durante la importación. Sin embargo, el responsable de la firma ya habría admitido ante la justicia su responsabilidad en no declarar ni ingresar el impuesto en la aduana.

El momento crítico de Giovani Lo Celso Para el volante de la Selección Argentina, este problema legal aparece en un momento personal sumamente complejo, ya que el jugador viene lidiando con una temporada difícil marcada por las lesiones, lo que según los reportes recientes pone en serio riesgo su participación en el próximo Mundial. La aparición de su nombre en una causa por contrabando suma una preocupación extra a su presente profesional mientras espera ser citado.