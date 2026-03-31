31 de marzo de 2026 - 21:10

¿Quién fue el más ovacionado? Así fue el "aplausómetro" de la Selección Argentina en La Bombonera

En la previa del duelo de la Selección argentina ante Zambia, el público se hizo escuchar al gritar por su campeón del mundo favorito.

Lionel Messi se llevó todas las ovaciones.

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Es por este contexto que el público reunido en el mítico estadio azul y oro regó de amor al futbolista del Inter Miami y a otro de los héroes de la gesta de Qatar 2022 como lo es Emiliano "Dibu" Martínez.

El Dibu Martínez, el héroe de grandes y chicos

El arquero del Aston Villa, junto con sus colegas en el arco y sus entrenadores de arqueros, fueron los primeros en salir al calentamiento, bajo una Bombonera que no paró de corear su nombre.

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Lejos de desconectarse de un duelo que sirve para borrar el flojo rendimiento del partido ante Mauritania, el marplatense realizó la entrada en calor como corresponde y tuvo tiempo de realizar uno de sus tan característicos bailes.

¿La última función de Messi?

El Diez también fue protagonista de la previa, tras salir al campo de juego y ser ovacionado. Además, mostró sus aptitudes en el denominado "Loco", donde se lo pudo observar muy activo, hasta recuperando pelotas.

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Luego, en un ejercicio con balón, donde los titulares remataron al arco, la gente gritaba eufórica ante cada tanto de la Pulga.

Recordemos que el rosarino todavía no expresó si estará presente n el próximo Mundial 2026, ni si este será su último encuentro con el seleccionado, por lo que los argentinos presentes en La Bombonera no desaprovecharon la oportunidad de ver sus últimos destellos de magia.

El aplausómetro de los campeones del mundo

Scaloni presentó un once plagado de campeones del mundo, por lo que la gratitud del público fue intensa. Con esta formación Argentina salió a la cancha: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

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El podio fue el siguiente:

  1. Lionel Messi: el estadio se vino abajo al escuchar el nombre de uno de los mejores de la historia.
  2. Emiliano Martínez: la gente siente devoción por el excéntrico guardameta.
  3. Leandro Paredes: el crédito local se llevó aplausos y ovaciones de la hinchada local, que se expresó orgullosa.
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