¿Quién fue el más ovacionado? Así fue el "aplausómetro" de la Selección Argentina en La Bombonera

La Selección Argentina se despide de su público antes de partir rumbo al Mundial 2026 y lo hace enfrentando a Zambia , en La Bombonera . Este encuentro es sumamente significativo ya que podría ser el último de Lionel Messi con la Albiceleste en nuestro país.

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Por NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA

Es por este contexto que el público reunido en el mítico estadio azul y oro regó de amor al futbolista del Inter Miami y a otro de los héroes de la gesta de Qatar 2022 como lo es Emiliano "Dibu" Martínez.

El arquero del Aston Villa , junto con sus colegas en el arco y sus entrenadores de arqueros, fueron los primeros en salir al calentamiento, bajo una Bombonera que no paró de corear su nombre.

Lejos de desconectarse de un duelo que sirve para borrar el flojo rendimiento del partido ante Mauritania, el marplatense realizó la entrada en calor como corresponde y tuvo tiempo de realizar uno de sus tan característicos bailes.

Ovación para el Dibu Martínez en ma previa del duelo ante Zambia pic.twitter.com/ntpndwAKUv

¿La última función de Messi?

El Diez también fue protagonista de la previa, tras salir al campo de juego y ser ovacionado. Además, mostró sus aptitudes en el denominado "Loco", donde se lo pudo observar muy activo, hasta recuperando pelotas.

Embed Messi la rompió en El Loco pic.twitter.com/oENzbmwyQY — LOBO DE PRIMERA (@OasisenArg) March 31, 2026

Luego, en un ejercicio con balón, donde los titulares remataron al arco, la gente gritaba eufórica ante cada tanto de la Pulga.

Recordemos que el rosarino todavía no expresó si estará presente n el próximo Mundial 2026, ni si este será su último encuentro con el seleccionado, por lo que los argentinos presentes en La Bombonera no desaprovecharon la oportunidad de ver sus últimos destellos de magia.

El aplausómetro de los campeones del mundo

Scaloni presentó un once plagado de campeones del mundo, por lo que la gratitud del público fue intensa. Con esta formación Argentina salió a la cancha: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.

Embed El aplausómetro ante Zambia pic.twitter.com/RxK495dgIq — LOBO DE PRIMERA (@OasisenArg) April 1, 2026

El podio fue el siguiente: