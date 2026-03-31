Con ritmo de "El Sensei" y muy pegadiza: así es "La Última Gambeta", el hit para la Selección Argentina

En la previa del amistoso contra Zambia, el último partido de la Selección Argentina en suelo argentino antes del Mundial 2026, un nuevo himno empezó a sonar cerca de La Bombonera. Un joven llamado Valentín Reigada presentó en exclusiva para Los Andes "La última gambeta", una canción que busca acompañar al equipo en busca de otra estrella.
POR NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA
Las inmediaciones del estadio se llenaron del color típico de la previa. Entre amigos y banderas, Reigada interpretó el tema que ya empieza a viralizarse en las redes sociales. La elección de la melodía no es casual: utiliza el ritmo de "El Sensei", un tema de Las Pastillas del Abuelo que garantiza que cualquier hincha pueda seguir el compás sin dificultad.
Quien es Valentín Reigada, el influencer que la rompe cantando en redes
Valentín Reigada es un joven oriundo de Comodoro Rivadavia que viajó para ser parte de la despedida del conjunto nacional. Su propuesta nació del entusiasmo y de un objetivo claro: que la canción sea adoptada por la hinchada como un canto popular durante la cita en Estados Unidos, México y Canadá. Reigada viene difundiendo su creación de forma independiente, logrando captar la atención de usuarios de todo el país.
La letra de "La última gambeta" condensa el sentimiento deuna generación que vio a Messi levantar la copa en Qatar, pero que sueña con repetir la hazaña. "Yo quiero ser campeón y ahí es cuando todos lo miran al diez. La última gambeta te pido Lionel", reza uno de los versos más emotivos del tema. Es un pedido directo al capitán en lo que muchos interpretan como su ciclo final.
Además de Messi, la canción no olvida la historia ni los rivales clásicos, menciona la "bendición del Diego" desde el cielo y expresa el deseo de volver a enfrentar a selecciones como Francia e Inglaterra. Para el autor, se trata de mostrar que a la Argentina le sobran argumentos futbolísticos y temple para llegar hasta el final del certamen.
La letra completa de “La Última Gambeta”
Empieza el mundial Llega la hinchada, y quiero, Otra estrella más,
Porque me muero de ganas,
de ir a la final,
Y levantar la cuarta
Que sea realidad
Yo quiero ser campeón
Y ahí es cuando todos lo miran al diez
La ultima gambeta te pido Lionel,
Quiero ser campeón del mundo
Ganarle otra vez
A un francés
y a un inglés
Así que vamos todos, que a donde vayas, Vamo a ALENTAR
La bendición del diego que desde el cielo no va a FALTAR
Con la celeste y blanca dejando el alma vamo' a mostrar
Que somos Argentina, y nos sobran huevos hasta el final.