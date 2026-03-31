El historial de la Selección Argentina contra selecciones de África

LaSelección Argentina eligió a dos equipos africanos para despedirse del país en la previa del Mundial 2026. Se trata de elencos de un continente que siempre le vino bien al conjunto Albiceleste, con el cual mantiene una amplia superioridad en el historial.
La particularidad es que los únicos que pudieron vencer ante la Albiceleste fueron Nigeria en dos ocasiones (ambos amistosos en el 2011 y 2017), y Camerún (en el debut del Mundial 1990). Después, todas fueron alegrías para Argentina que jugará su encuentro número 26 del historia, ante Zambia, equipo con el que nunca se enfrentó y que está posicionado 91° en el ranking FIFA.
Historial de la Selección Argentina ante africanos:
Nigeria: 9 partidos, incluyendo Mundiales y amistosos. Victorias de Argentina: 1994 (2-1), 2002 (1-0), 2010 (1-0), 2014 (3-2), 2018 (2-1). Victorias de Nigeria: amistoso 2011 (4-1) y otro amistoso 2017 (4-2).
Marruecos: 3 partidos, con Argentina ganando todos: 1994 (3-1), 2004 (1-0), 2019 (1-0).
Costa de Marfil: 2 partidos, ambas victorias: 1992 (4-0) y 2006 (2-1)
Sudáfrica: 2 partidos, un empate y una victoria: 1995 (1-1) y 1998 (2-0).
Camerún: 2 partidos, sin victorias argentinas: 1990 (0-1) y 2002 (2-2).
Angola: 2 partidos, ambas victorias de Argentina: 2006 (2-0) y 2025 (2-0).