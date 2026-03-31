El historial de la Selección Argentina contra selecciones de África

Ante Zambia, el conjunto nacional sumará su partido 26° ante elencos africanos. Casi todos fueron victoria.

La Selección Argentina eligió a dos equipos africanos para despedirse del país en la previa del Mundial 2026. Se trata de elencos de un continente que siempre le vino bien al conjunto Albiceleste, con el cual mantiene una amplia superioridad en el historial.

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA

El recuento de partidos ante equipos de África data de muchos años, e incluye todo tipo de rivales y resultados. Desde el más que conocido Nigeria, hasta los enigmáticos Mauritania y Zambia, han sido 25 enfrentamientos.

El triunfo de Argentina ante Nigeria fue lo más comentado en Twitter Nigeria, el rival africano más repetido para la Selección Argentina Según datos de la propia AFA, la Selección Argentina disputó 25 encuentros ante equipos de la Confederación Africana de Fútbol, con un saldo ampliamente favorable: 19 victorias, 3 empates y 3 derrotas.

La particularidad es que los únicos que pudieron vencer ante la Albiceleste fueron Nigeria en dos ocasiones (ambos amistosos en el 2011 y 2017), y Camerún (en el debut del Mundial 1990). Después, todas fueron alegrías para Argentina que jugará su encuentro número 26 del historia, ante Zambia, equipo con el que nunca se enfrentó y que está posicionado 91° en el ranking FIFA.