Lionel Scaloni y una decisión particular para el amistoso ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país con la disputa del último amistoso previo a la confirmación de la lista de convocados para el Mundial 2026. En ese contexto, llamó poderosamente la atención la decisión de Lionel Scaloni respecto al once inicial ante Zambia.
Por eso mismo, en la previa daba la sensación de que Scaloni aprovecharía los dos choques en La Bombonera para presentar formaciones diferentes a lo habitual, con el objetivo de sacar conclusiones claras respecto a la lista de 26 convocados.
El viernes ante Mauritania no sucedió (es cierto que hubo muchos cambios en el complemento, pero en la primera mitad hubo un once casi de memoria), y eso alimentaba los rumores de un elenco alternativo para este martes. Pero al parecer eso tampoco sucederá.
Según trascendió, el entrenador Albiceleste presentará a su equipo titular frente a Zambia, contrario a los rumores que daban cuenta de que sería la gran oportunidad para Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Valentín Barco, y Gianluca Prestianni, entre otros jugadores que todavía tienen que convencer para ocupar un lugar.
A esta hora, la única duda para esta noche es la presencia desde el arranque de Rodrigo De Paul (recuperándose de molestias físicas) o Leandro Paredes. El resto, será el once de gala del adiestrador.
La formación de la Selección Argentina para jugar con Zambia:
De no mediar inconvenientes, la formación inicial de la Selección Argentina para medirse con Zambia será con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.