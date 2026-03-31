Lionel Scaloni y una decisión particular para el amistoso ante Zambia

La Selección Argentina se despide del país con la disputa del último amistoso previo a la confirmación de la lista de convocados para el Mundial 2026 . En ese contexto, llamó poderosamente la atención la decisión de Lionel Scaloni respecto al once inicial ante Zambia.

Scaloni entregó una lista de 55 jugadores, solo 20 estarían confirmados y hoy 6 se juegan un lugar en el Mundial 2026

En general, los cuerpos técnicos de los elencos nacionales utilizan los encuentros correspondientes a las fechas FIFA para probar variantes tácticas, encontrar alternativas de cara a la máxima competencia del mundo, y darle oportunidades a aquellos jugadores que pelean por un lugar en el plantel. Mucho más si el rival de turno es de poca jerarquía, como el caso de Mauritania y Zambia.

Por eso mismo, en la previa daba la sensación de que Scaloni aprovecharía los dos choques en La Bombonera para presentar formaciones diferentes a lo habitual, con el objetivo de sacar conclusiones claras respecto a la lista de 26 convocados.

El viernes ante Mauritania no sucedió (es cierto que hubo muchos cambios en el complemento, pero en la primera mitad hubo un once casi de memoria), y eso alimentaba los rumores de un elenco alternativo para este martes . Pero al parecer eso tampoco sucederá.

Según trascendió, el entrenador Albiceleste presentará a su equipo titular frente a Zambia, contrario a los rumores que daban cuenta de que sería la gran oportunidad para Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Valentín Barco, y Gianluca Prestianni, entre otros jugadores que todavía tienen que convencer para ocupar un lugar.

A esta hora, la única duda para esta noche es la presencia desde el arranque de Rodrigo De Paul (recuperándose de molestias físicas) o Leandro Paredes. El resto, será el once de gala del adiestrador.

La formación de la Selección Argentina para jugar con Zambia:

De no mediar inconvenientes, la formación inicial de la Selección Argentina para medirse con Zambia será con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada.