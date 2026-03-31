Atención: el amistoso de la Selección Argentina vs. Zambia cambió de horario

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA
Desde las redes sociales de la AFA informaron que el duelo de hoy en La Bombonera entre la Selección Argentina y Zambia comenzará a las 20.30.
NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA
La Selección Argentina ajustó el cronograma de su despedida en suelo argentino antes del Mundial. Es que el duelo frente a Zambia, que se jugará en La Bombonera, sufrió una leve modificación en su horario y comenzará más tarde de lo pautado inicialmente.
Después de lo que fue el 2-1 ante Mauritania, la Albiceleste tenía pactado un segundo partido este martes, a las 20.15, en La Bombonera. Sin embargo, desde la casa madre del fútbol argentino informaron que el duelo comenzará 20.30, 15 minutos más tarde de lo antes previsto.
Los detalles detrás del cambio no fueron informados, pero presuntamente respondería a que, al ser día de semana, la idea es darle más tiempo a la gente para poder llegar a la cancha.
Al margen del horario, todavía quedan entradas disponibles para acompañar a Lionel Messi y compañía en la cancha de Boca. Los precios se mantienen en línea con el amistoso anterior y presentan una amplia variedad: las populares parten desde $90.000, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzan los $490.000, con diferentes opciones intermedias.
Además del fútbol, la jornada contará con shows musicales para acompañar la fiesta en las tribunas. En el último partido, Damas Gratis y Mala Fama fueron protagonistas del espectáculo previo en el estadio.
Para el cruce ante Zambia, Rodrigo Tapari y Los Totora animarán el cierre, junto a otros artistas invitados. Entre los nombres confirmados aparecen Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco, mientras que desde la organización anticiparon más sorpresas.
De esta manera, la Scaloneta se despedirá del público local con un evento completo, a la espera de llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo.
Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.