31 de marzo de 2026 - 10:44

Atención: el amistoso de la Selección Argentina vs. Zambia cambió de horario

Desde las redes sociales de la AFA informaron que el duelo de hoy en La Bombonera entre la Selección Argentina y Zambia comenzará a las 20.30.

Lionel Messi vuelve a jugar en La Bombonera.

Lionel Messi vuelve a jugar en La Bombonera.

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA

Leé además

El Colo Barco sueña con el próximo Mundial y la Selección Argentina. 

Selección Argentina: Valentín Barco volverá a jugar en La Bombonera luego de dos años

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina volverá a jugar en La Bombonera ante Zambia. / Gentileza.

La Selección Argentina vs. Zambia: el historial de la Albiceleste en La Bombonera

Por Redacción Deportes

La Selección Argentina ajustó el cronograma de su despedida en suelo argentino antes del Mundial. Es que el duelo frente a Zambia, que se jugará en La Bombonera, sufrió una leve modificación en su horario y comenzará más tarde de lo pautado inicialmente.

Embed

Al margen del horario, todavía quedan entradas disponibles para acompañar a Lionel Messi y compañía en la cancha de Boca. Los precios se mantienen en línea con el amistoso anterior y presentan una amplia variedad: las populares parten desde $90.000, mientras que las ubicaciones preferenciales alcanzan los $490.000, con diferentes opciones intermedias.

Selección Argnetina: quiénes serán los artistas invitados a La Bombonera

Además del fútbol, la jornada contará con shows musicales para acompañar la fiesta en las tribunas. En el último partido, Damas Gratis y Mala Fama fueron protagonistas del espectáculo previo en el estadio.

HEs1XscWAAUHLsf
La Selecci&oacute;n Argentina se mide con Zambia desde las 20.30 en La Bombonera.&nbsp;

La Selección Argentina se mide con Zambia desde las 20.30 en La Bombonera.

Para el cruce ante Zambia, Rodrigo Tapari y Los Totora animarán el cierre, junto a otros artistas invitados. Entre los nombres confirmados aparecen Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco, mientras que desde la organización anticiparon más sorpresas.

De esta manera, la Scaloneta se despedirá del público local con un evento completo, a la espera de llegar en óptimas condiciones a la próxima Copa del Mundo.

Así formará la Selección Argentina vs. Zambia en un amisotos en La Bombonera

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul o Leandro Paredes; Lionel Messi, Julián Álvarez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina

Selección Argentina: Quién es Nicolò Tresoldi, la joyita alemana que busca nacionalizar Lionel Scaloni

Por Redacción Deportes
Lionel Messi, campeón del Mundo SUB 20, campeón Olímpico con la Selección Argentina, bicampeón de América y campeón del mundo. De otra galaxia. 

Selección Argentina: el recambio generacional que se viene luego del Mundial 2026

Lionel Messi será titular ante Zambia en el último partido de la Selección Argentina en el país ante del Mundial 2026. 

La Selección Argentina se despide en La Bombonera ante Zambia: hora, formaciones y por dónde seguir en vivo

Lionel Scaloni habló de la Selección Argenitna. 

Selección Argentina: Lionel Scaloni confirmó que Messi será titular ante Zambia en La Bombonera