Atención: el amistoso de la Selección Argentina vs. Zambia cambió de horario

Desde las redes sociales de la AFA informaron que el duelo de hoy en La Bombonera entre la Selección Argentina y Zambia comenzará a las 20.30.

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA

La Selección Argentina ajustó el cronograma de su despedida en suelo argentino antes del Mundial. Es que el duelo frente a Zambia, que se jugará en La Bombonera, sufrió una leve modificación en su horario y comenzará más tarde de lo pautado inicialmente.

Después de lo que fue el 2-1 ante Mauritania, la Albiceleste tenía pactado un segundo partido este martes, a las 20.15, en La Bombonera. Sin embargo, desde la casa madre del fútbol argentino informaron que el duelo comenzará 20.30, 15 minutos más tarde de lo antes previsto.

Los detalles detrás del cambio no fueron informados, pero presuntamente respondería a que, al ser día de semana, la idea es darle más tiempo a la gente para poder llegar a la cancha.