Selección Argentina: Quién es Nicolò Tresoldi, la joyita alemana que busca nacionalizar Lionel Scaloni

La S elección Argentina se prepara para su último amistoso en nuestro país antes de partir hacia Estados Unidos en junio, previo a disputar el Mundial 2026 . Lionel Scaloni comienza a definir la lista, pero también piensa en el futuro del seleccionado.

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Hay casos recientes de jugadores que nacieron en países de Europa pero que cuentan con raíces argentinas , lo que les permite ser parte de la selección. Alejandro Garnacho y Nicolás Paz son los ejemplos más resonantes.

Ahora, en el radar apareció el nombre de un italiano que representa a Alemania: Nicolò Tresoldi, futbolista del Brujas de Bélgica. El goleador de 21 años tiene la posibilidad de jugar para las tres selecciones de las cual tiene algún tipo de descendencia o nacionalidad.

“MI MAMÁ ES DE RIVER Y YO SOY DE BOCA, por eso en casa es un poquito una guerra. ¿Por qué de Boca? La Bombonera es muy linda, me encantan los jugadores de Boca”. Nicolò Tresoldi. pic.twitter.com/CZIXUHK8t6 https://t.co/3nl66Dbcq9

Nació en Italia, se crió en Alemania y su madre es Argentina , lo que le abre las puertas a poder ser jugador de alguna de las tres mejores selecciones de la historia. Actualmente, juega el Europeo Sub 21 para los “Teutones”, pero la decisión podría cambiar.

De elegir a la Selección argentina, Tresoldi se sumaría a la camada de jóvenes que nacen en otro país pero que deciden representar la albiceleste como los casos anteriormente mencionados.

HEcIha2W8AA_M_7 Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina Gentileza.

El Brujas viene de quedar eliminado en la Champions League a manos del Atlético de Madrid de los argentinos: el delantero hizo un gol en la ida que terminó 3-3 en Bélgica.

La carrera de Nicolò Tresoldi, la joya alemana que quiere la Selección Argentina

El delantero de 21 años nació en Cagliari, pero rápidamente se mudó a Alemania donde hizo toda su formación futbolística y se crió. Jugó en todas las divisiones inferiores del Hannover 96, donde también debutó profesionalmente y jugó 80 partidos en la primera división.

En julio de 2025 llegó como una promesa al Brujas de Bélgica por una cifra cercana a los 8 millones de euros. En el club belga tiene 3 goles por Champions League.

Hannover 96: 80 partidos, 14 goles y 6 asistencias.

Brujas: 48 partidos, 17 goles y 5 asistencias.