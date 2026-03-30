30 de marzo de 2026 - 17:38

Selección Argentina: Quién es Nicolò Tresoldi, la joyita alemana que busca nacionalizar Lionel Scaloni

Ya existieron contactos desde la Selección Argentina para gestionar los trámites del futbolista que actualmente milita en el Brujas de Bélgica.

Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina

Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La Selección Argentina se prepara para su último amistoso en nuestro país antes de partir hacia Estados Unidos en junio, previo a disputar el Mundial 2026. Lionel Scaloni comienza a definir la lista, pero también piensa en el futuro del seleccionado.

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Hay casos recientes de jugadores que nacieron en países de Europa pero que cuentan con raíces argentinas, lo que les permite ser parte de la selección. Alejandro Garnacho y Nicolás Paz son los ejemplos más resonantes.

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Ahora, en el radar apareció el nombre de un italiano que representa a Alemania: Nicolò Tresoldi, futbolista del Brujas de Bélgica. El goleador de 21 años tiene la posibilidad de jugar para las tres selecciones de las cual tiene algún tipo de descendencia o nacionalidad.

Dónde nació Nicolò Tresoldi, la joya alemana que quiere la Selección Argentina

Nació en Italia, se crió en Alemania y su madre es Argentina, lo que le abre las puertas a poder ser jugador de alguna de las tres mejores selecciones de la historia. Actualmente, juega el Europeo Sub 21 para los “Teutones”, pero la decisión podría cambiar.

De elegir a la Selección argentina, Tresoldi se sumaría a la camada de jóvenes que nacen en otro país pero que deciden representar la albiceleste como los casos anteriormente mencionados.

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Quién es Nicolò Tresoldi, la joya alemana que busca nacionalizar la Selección argentina

El Brujas viene de quedar eliminado en la Champions League a manos del Atlético de Madrid de los argentinos: el delantero hizo un gol en la ida que terminó 3-3 en Bélgica.

La carrera de Nicolò Tresoldi, la joya alemana que quiere la Selección Argentina

El delantero de 21 años nació en Cagliari, pero rápidamente se mudó a Alemania donde hizo toda su formación futbolística y se crió. Jugó en todas las divisiones inferiores del Hannover 96, donde también debutó profesionalmente y jugó 80 partidos en la primera división.

En julio de 2025 llegó como una promesa al Brujas de Bélgica por una cifra cercana a los 8 millones de euros. En el club belga tiene 3 goles por Champions League.

Hannover 96: 80 partidos, 14 goles y 6 asistencias.

Brujas: 48 partidos, 17 goles y 5 asistencias.

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