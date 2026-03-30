30 de marzo de 2026 - 17:03

Selección Argentina: Valentín Barco volverá a jugar en La Bombonera luego de dos años

El Colo Barco podría tener minutos en el duelo de la Selección Argentina frente a Zambia en La Bombonera, su cuna futbolística.

El Colo Barco sueña con el próximo Mundial y la Selección Argentina. 

Por Redacción Deportes

El Colo Barco se fue de Boca por la claúsula de rescisión

El Colo abandonó el cuadro de la Ribera a cambio de 10 millones de euros luego de que el Brighton pagara su cláusula de rescisión. Al momento de su partida, Barco venía de ser una de las figuras del Xeneize en la campaña en la que el club fue subcampeón de la Copa Libertadores 2023, desempeñándose como un lateral izquierdo que, por sus características ofensivas y atrevidas, demostraba condiciones que lo llevaron a ser el hijo pródigo de Boca Predio.

Colo Barco, una de las últimas apariciones del semillero Xeneize.

El oriundo de 25 de Mayo disputó 17 partidos en La Bombonera en los que anotó dos goles. La última presentación en dicho estadio fue el 23 de noviembre de 2023, durante un triunfo por la mínima contra Newell's. Sobre la posibilidad de regresar a la cancha del club de sus amores, el futbolista aseguró: "Estoy muy contento de volver otra vez y ansioso por volver a jugar ahí, que es mi casa".

Tras pasar sin éxito por las Gaviotas se fue cedido a Sevilla, pero allí tampoco repuntó y jugó menos de diez partidos en cada uno. Urgido de adaptarse al fútbol europeo, apareció el Racing de Estrasburgo y su proyecto repleto de jugadores jóvenes. Fue ahí donde el Colo se reencontró con su mejor nivel y vivió una metamorfosis en su juego, pasando a ser un mediocampista de gran aporte ofensivo y defensivo que es figura en la Ligue 1.

Sin tener garantizada su presencia en la próxima Copa del Mundo, el duelo frente al conjunto africano será una importante oportunidad de exhibir el aporte que puede hacer a la Scaloneta y abrir una brecha para meterse al equipo. Una tarea de grandísima dificultad, ya que el mediocampo sale de memoria desde el Mundial de Qatar.

