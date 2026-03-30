Selección Argentina: el recambio generacional que se viene luego del Mundial 2026

Tras la gloria en Qatar, referentes de la Selección Argentina como Lionel Messi y Nicolás Otamendi se preparan para su despedida definitiva.

Lionel Messi, campeón del Mundo SUB 20, campeón Olímpico con la Selección Argentina, bicampeón de América y campeón del mundo. De otra galaxia.

image Lionel Messi jugará su último Mundial. Gentileza. Selección Argentina: el último baile del Capitán Tras haber participado en cinco ediciones consecutivas y alcanzar la gloria máxima en 2022, Lionel Messi dará sus últimas funciones con la camiseta albiceleste. El capitán no solo buscará defender el título, sino que intentará quebrar nuevos récords históricos antes de despedirse como el máximo goleador y el jugador con más presencias en la historia del combinado nacional.

Nicolás Otamendi, tiene un sueño y es retirarse con la camiseta de River Plate. Toda su familia es fanática del Millonario. / Gentileza. Nicolás Otamendi y jugará su último Mundial. Gentileza. Selección Argentina: la renovación de la vieja guardia Otro de los pilares que transita sus últimos pasos es Nicolás Otamendi. El actual referente del Benfica ya dejó entrever que esta será su despedida para abrir paso a las nuevas generaciones de defensores.