Selección Argentina: el recambio generacional que se viene luego del Mundial 2026

Selección Argentina: la renovación de la vieja guardia
Otro de los pilares que transita sus últimos pasos es Nicolás Otamendi. El actual referente del Benfica ya dejó entrever que esta será su despedida para abrir paso a las nuevas generaciones de defensores.
A él se suman nombres como Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico; si bien su vigencia física es destacable, por una cuestión cronológica resulta difícil proyectarlos en la cita de 2030, convirtiendo este torneo en el cierre de ciclo para los héroes de la defensa.