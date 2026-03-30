30 de marzo de 2026 - 16:15

Selección Argentina: el recambio generacional que se viene luego del Mundial 2026

Tras la gloria en Qatar, referentes de la Selección Argentina como Lionel Messi y Nicolás Otamendi se preparan para su despedida definitiva.

Lionel Messi, campeón del Mundo SUB 20, campeón Olímpico con la Selección Argentina, bicampeón de América y campeón del mundo. De otra galaxia.&nbsp;

Lionel Messi, campeón del Mundo SUB 20, campeón Olímpico con la Selección Argentina, bicampeón de América y campeón del mundo. De otra galaxia. 

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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Nicol&aacute;s Otamendi y jugar&aacute; su &uacute;ltimo Mundial.&nbsp;

Nicolás Otamendi y jugará su último Mundial.

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Otro de los pilares que transita sus últimos pasos es Nicolás Otamendi. El actual referente del Benfica ya dejó entrever que esta será su despedida para abrir paso a las nuevas generaciones de defensores.

Barcelona está interesado en el defensor argentino Nicolás Tagliafico
Nicol&aacute;s Tagli&aacute;fico jugar&aacute; su &uacute;ltmo Mundial.&nbsp;

Nicolás Tagliáfico jugará su últmo Mundial.

A él se suman nombres como Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico; si bien su vigencia física es destacable, por una cuestión cronológica resulta difícil proyectarlos en la cita de 2030, convirtiendo este torneo en el cierre de ciclo para los héroes de la defensa.

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