Permitido ilusionarse: la Selección Argentina recibió una noticia con guiño a Qatar 2022

La Albiceleste ya sabe como quedará dentro del Ranking FIFA, teniendo en cuenta las victorias de España y Francia.

En la previa del amistoso entre la Selección Argentina y su par de Zambia, quedó confirmada una noticia negativa para el elenco nacional. Se trata del puesto que ocupará en el próximo Ranking FIFA, donde los de Lionel Scaloni retrocederán puestos. Sin embargo, es un dato que invita a la ilusión.

NICOLÁS SALAS - ENVIADO ESPECIAL A LA BOMBONERA

Mientras la Albiceleste se apresta para enfrentarse al conjunto africano en La Bombonera, en lo que será su despedida del país previo al inicio del Mundial 2026, una información no tan buena ya se hace notar en el mundo Selección. La fría estadística marca que el cuadro dirigido por Scaloni terminará la doble fecha de encuentros en el tercer lugar del Ranking FIFA, un puesto por debajo de la última medición del ente rector del fútbol mundial.

Lo que llevó a esta situación fueron las victorias de Francia en los dos amistosos que disputó esta semana. Primero venció 2 a 1 a Brasil con los tantos de Mbappé y Ekitike. Luego, el domingo superó 3 a 1 a Colombia gracias a los goles de Doué en dos oportunidades y Thuram. Así logró acortar la distancia respecto a la Selección Argentina, e incluso la pasó.

El nuevo puesto en el Ranking FIFA, un guiño al pasado: Argentina - Qatar 2022 La Selección Argentina fue campeona en 2022 mientras era tercera en el Ranking FIFA Cabe destacar que España conservará sin problemas el primer puesto, por lo que la Albiceleste si o si quedará relegada al tercer puesto en la tabla general de equipos, independientemente del resultado que obtenga ante Zambia. Además, es casi un hecho que lo mantendrá inclusive durante la gira previa a la Copa del Mundo.