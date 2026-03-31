Scaloni entregó una lista de 55 jugadores, solo 20 estarían confirmados y hoy 6 se juegan un lugar en el Mundial 2026

El entrenador busca repetir el "efecto Enzo Fernández" con futbolistas que pelean por ser el tercer arquero, un central, laterales y puestos en el ataque contra Zambia.

Lionel Scaloni presentó ante la AFA la lista preliminar de 55 futbolistas para el Mundial 2026, el máximo permitido por la FIFA. Aunque el núcleo de 20 jugadores tendría su pasaje asegurado, el amistoso de hoy contra Zambia en La Bombonera será determinante para definir los últimos seis cupos.

La decisión de entregar una nómina tan extensa responde a la necesidad de bloquear jugadores ante posibles lesiones en el tramo final de la temporada europea. Tras un rendimiento que dejó dudas frente a Mauritania, el cuerpo técnico busca ajustar los nombres definitivos que viajarán a Canadá, México y Estados Unidos. Entre los 20 confirmados aparecen los referentes habituales como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul.

DLA - 2026-03-24T111444.926 Valentín Barco se juega su lugar en la lista de Scaloni para el Mundial 2026. DLA - 2026-03-27T115113.738 Selección Argentina: el plan de Scaloni para probar variantes ante Mauritania. Lionel Scaloni Lionel Scaloni habló de la Selección Argenitna. Los 20 nombres que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial La base que comanda Scaloni cuenta con una columna vertebral sólida donde figuran campeones del mundo. En la defensa, los laterales Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, junto a los centrales Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, ya tienen su sitio garantizado. En el arco, la dupla de "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli tampoco admite discusiones y Juan Musso tiene un pie adentro ante la falta de minutos de Walter Benítez en el Crystal Palace.

Sin embargo, la lista definitiva de 26 integrantes deja seis vacantes que generan una competencia interna feroz. Los puestos en disputa son específicos: el tercer arquero, un lateral izquierdo, un defensor central, dos mediocampistas y un delantero. Hoy, ante Zambia, nombres como Leonardo Balerdi, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta deberán demostrar que pueden cubrir los cupos defensivos.

La pelea por los últimos seis cupos y los nombres relegados La situación en los laterales y el mediocampo está abierta. Marcos Acuña y Gabriel Rojas pelean por el costado izquierdo, mientras que jóvenes como Franco Mastantuono, Nico Paz y Máximo Perrone buscan ganarse la confianza del DT en el mediocampo. La gran sorpresa de esta etapa es la situación de figuras consagradas como Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Ángel Correa, quienes por ahora quedaron relegados de esta fecha FIFA.