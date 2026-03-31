Scaloni entregó una lista de 55 jugadores, solo 20 estarían confirmados y hoy 6 se juegan un lugar en el Mundial 2026

Lionel Scaloni presentó ante la AFA la lista preliminar de 55 futbolistas para el Mundial 2026, el máximo permitido por la FIFA. Aunque el núcleo de 20 jugadores tendría su pasaje asegurado, el amistoso de hoy contra Zambia en La Bombonera será determinante para definir los últimos seis cupos.
La decisión de entregar una nómina tan extensa responde a la necesidad de bloquear jugadores ante posibles lesiones en el tramo final de la temporada europea. Tras un rendimiento que dejó dudas frente a Mauritania, el cuerpo técnico busca ajustar los nombres definitivos que viajarán a Canadá, México y Estados Unidos. Entre los 20 confirmados aparecen los referentes habituales como Lionel Messi, Emiliano Martínez y Rodrigo De Paul.
Los 20 nombres que ya tienen asegurado su lugar en el Mundial
La base que comanda Scaloni cuenta con una columna vertebral sólida donde figuran campeones del mundo. En la defensa, los laterales Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel, junto a los centrales Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez, ya tienen su sitio garantizado. En el arco, la dupla de "Dibu" Martínez y Gerónimo Rulli tampoco admite discusiones y Juan Musso tiene un pie adentro ante la falta de minutos de Walter Benítez en el Crystal Palace.
Sin embargo, la lista definitiva de 26 integrantes deja seis vacantes que generan una competencia interna feroz. Los puestos en disputa son específicos: el tercer arquero, un lateral izquierdo, un defensor central, dos mediocampistas y un delantero. Hoy, ante Zambia, nombres como Leonardo Balerdi, Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta deberán demostrar que pueden cubrir los cupos defensivos.
La pelea por los últimos seis cupos y los nombres relegados
La situación en los laterales y el mediocampo está abierta. Marcos Acuña y Gabriel Rojas pelean por el costado izquierdo, mientras que jóvenes como Franco Mastantuono, Nico Paz y Máximo Perrone buscan ganarse la confianza del DT en el mediocampo. La gran sorpresa de esta etapa es la situación de figuras consagradas como Paulo Dybala, Alejandro Garnacho y Ángel Correa, quienes por ahora quedaron relegados de esta fecha FIFA.
Scaloni también sigue de cerca la evolución de Giovani Lo Celso, quien continúa en evaluación por lesión, mientras que Juan Foyth y Valentín Carboni ya fueron descartados oficialmente. El antecedente de Enzo Fernández en Qatar 2022 motiva a los "tapados" a dar el máximo en esta última prueba en territorio argentino. Tras el duelo en La Bombonera, el margen de error se reduce a cero para quienes sueñan con la Copa del Mundo.
Los 20 jugadores con un pie dentro de la lista de 26
Emiliano Martínez
Jerónimo Rulli
Nahuel Molina
Gonzalo Montiel
Nicolás Tagliafico
Cristian Romero
Nicolás Otamendi
Lisandro Martínez
Rodrigo De Paul
Leandro Paredes
Alexis Mac Allister
Enzo Fernández
Exequiel Palacios
Giuliano Simeone
Thiago Almada
Nicolás Paz
Lionel Messi
Julián Álvarez
Lautaro Martínez
Nicolás González
Los futbolistas que pelean por uno de los 6 lugares disponibles