Video: Lionel Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y finalizó la conferencia de prensa

Lionel Scaloni reflexionó acerca de la cruel situación que vivió el delantero de Racing de Estrasburgo, en la previa del amistoso ante Zambia. VIdeo.

Scaloni se emocionó y finalizó la conferencia tras ser consultado por la lesión de Panichelli.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, finalizó abruptamente la conferencia de prensa previa al amistoso ante Zambia tras una emotiva reflexión sobre Joaquín Panichelli, quien sufrió la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha y se perderá el Mundial 2026, y afirmó casi entre lágrimas que no lo merecía porque es "un laburante de esto y se lo había ganado".

Embed Lionel Scaloni SE EMOCIONÓ hablando sobre la lesión de Joaquín Panichelli y TUVO QUE IRSE de la conferencia.



No pudo seguir hablando. pic.twitter.com/L0kjhSJxlg — Sudanalytics (@sudanalytics_) March 30, 2026 La reflexión de Lionel Scaloni sobre la lesión de Joaquión Panichelli Scaloni comenzó: “Es muy difícil, hemos hablado con él. Después de que le dieran el resultado, se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado en el hotel. Fue muy emotivo, muy emotivo y tenía razón en todo lo que dijo: no se lo merecía”.

HEbIRUJXEAAtL5E SELECCIÓN ARGENTINA. Joaquín Panichelli se rompió el ligamento cruzado y se perderá el Mundial con Argentina. Gentileza. Vale mencionar que la lesión de Panichelli se produjo el jueves durante la última práctica antes del 2-1 ante Mauritania. Allí, el delantero se retiró llorando, a la espera de los estudios que, finalmente, confirmarían la gravedad de la situación y que se perdería el Mundial.

Previamente, el estratega aseguró que Lionel Messi estará desde el arranque ante Zambia y fue muy crítico con el nivel de sus dirigidos en la victoria por 2-1 ante Mauritania: “Es una buena señal que ellos (los jugadores) se hayan dado cuenta que el partido no fue bueno. Esperemos que el equipo realmente vuelva a demostrar la cara que todos nosotros queremos".