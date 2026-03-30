30 de marzo de 2026 - 15:29

Video: Lionel Scaloni se quebró al hablar de la lesión de Panichelli y finalizó la conferencia de prensa

Lionel Scaloni reflexionó acerca de la cruel situación que vivió el delantero de Racing de Estrasburgo, en la previa del amistoso ante Zambia. VIdeo.

Scaloni se emocionó y finalizó la conferencia tras ser consultado por la lesión de Panichelli.&nbsp;

Scaloni se emocionó y finalizó la conferencia tras ser consultado por la lesión de Panichelli. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La reflexión de Lionel Scaloni sobre la lesión de Joaquión Panichelli

Scaloni comenzó: “Es muy difícil, hemos hablado con él. Después de que le dieran el resultado, se tomó el tiempo de venir al predio cuando se podría haber quedado en el hotel. Fue muy emotivo, muy emotivo y tenía razón en todo lo que dijo: no se lo merecía”.

Por otra parte, aseguró que tiene “bastante clara” la lista para el Mundial: "La lista de 55 ya la pasamos a AFA, la tienen que presentar ante FIFA. Iremos descartando en base a rendimientos. Se decidirá al final. Pensaremos en el bien del equipo y ahí tomaremos decisiones. Si los rendimientos no son los adecuados, tomaremos medidas".

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