Comecoco 2025: Mendoza se convierte en la capital de las Industrias Creativas

Del 10 al 13 de septiembre , Mendoza vivirá su cita anual con la creatividad: Comecoco. Talleres, charlas , exposiciones y proyectos innovadores se desarrollarán en un espacio donde la cultura y el diseño se cruzan, mientras los visitantes exploran qué significa ser mendocinos a través de productos y experiencias únicas.

“Comecoco es la cita anual que tiene Mendoza con la creatividad y con la cultura. Es un encuentro donde se reúne el aprendizaje, el perfeccionamiento, la actualización, el networking y la colaboración con todos los emprendedores y emprendedoras creativas de Mendoza”, explica Sebastián Ladrón de Guevara, director de Industrias Creativas de Mendoza

El público del Comecoco es amplio y diverso, tanto de nivel terciario como universitario. También se busca involucrar a los últimos años de las escuelas orientadas a carreras culturales, ampliando así la formación de quienes serán los próximos protagonistas de la escena creativa mendocina. Como señala Sebastián: “Principalmente está destinado a todos los agentes culturales de la provincia, de todos los sectores, y a estudiantes de carreras vinculadas a la creatividad”.

Una de las grandes novedades de esta edición es el programa Colección Identidad, que se estrena en modo muestra durante Comecoco y se presentará en modo catálogo a fin de año. Se trata de un espacio de experimentación y creación que reúne a 35 de los principales emprendimientos creativos de Mendoza, quienes expresarán, a través de sus productos, qué significa ser mendocinos. Desde diseño de indumentaria, cerámica y joyería contemporánea hasta el sector editorial, la propuesta busca reflejar la identidad local de manera innovadora.

“Este programa va a mostrarnos y reflejarnos a nosotros mismos, contándonos nuestras propias historias a través de productos de las industrias creativas”, asegura Ladrón de Guevara, enfatizando la importancia de que los mendocinos se reconozcan en su propia producción cultural.

Comecoco 2025 Nicolas Madoery. Cultura de Mendoza

Los invitados internacionales serán otro de los grandes atractivos del evento. Ángel Mestres, de España, reconocido gestor cultural, dictará talleres y charlas sobre innovación y sostenibilidad aplicadas a la gestión cultural. De Chile llegarán Sven Von Brand, especialista en videojuegos, y una gestora cultural mapuche que ha logrado globalizar su comunidad a través del tejido del telar. Además, Nicolás Madoeri, de Buenos Aires, explorará junto con Von Brand las posibilidades de la inteligencia artificial aplicada a la creación de contenidos culturales.

“El principal aporte de los invitados nacionales e internacionales va a ser un viaje por la innovación y por la sostenibilidad de los proyectos y de los emprendimientos culturales”, destaca Sebastián.

Agencias, editoriales, grupos creativos de diseño y gastronomía se suman a la propuesta, consolidando Comecoco como un espacio donde lo local dialoga con lo global. “Hay una fuerte presencia de Mendoza en Comecoco de este año, y eso nos llena de orgullo”, asegura Ladrón de Guevara.

Comecoco 2025 Angel Mestres. Cultura de Mendoza

Más allá de la exposición y los talleres, Comecoco se presenta como un espacio de colaboración y aprendizaje constante. Según Sebastián, “se busca que cada participante pueda aprender, conectarse con otros y generar colaboraciones que perduren más allá del evento”.

La mirada de sustentabilidad

La edición 2025 también apunta a sensibilizar sobre la sostenibilidad en la creación cultural. Desde el uso de materiales responsables hasta la integración de prácticas innovadoras, se propone que los proyectos no solo sean creativos, sino también respetuosos con el entorno. Esta mirada se refleja en la selección de los expositores y en los talleres, muchos de los cuales abordan cómo equilibrar creatividad y responsabilidad ambiental.

Comecoco 2025 El miércoles 10, se presenta Francisca Figueroa. Cultura de Mendoza

Desde materiales hasta organización de actividades, se busca que cada proyecto creativo sea consciente de su impacto ambiental y social. “Es importante que cada proyecto creativo no solo sea innovador, sino también consciente de su impacto”, afirma Sebastián.

La visibilidad que otorga a los emprendimientos locales permite que muchos de ellos logren expandirse, establecer contactos clave y consolidar sus proyectos. “Es una oportunidad única para que los creativos de Mendoza puedan mostrarse y proyectar sus ideas más allá de la provincia”, comenta Ladrón de Guevara.

Comecoco 2025 Mussas Blunty. Cultura de Mendoza

En paralelo, la experiencia se enriquece con la participación de jóvenes talentos que, a través de sus proyectos y propuestas, aportan frescura y nuevas perspectivas a la escena cultural. Comecoco se convierte así en un puente entre generaciones, donde la tradición y la innovación conviven y se potencian mutuamente.

Además de los talleres y exposiciones, se prevén actividades interactivas que permitirán al público participar activamente, conocer procesos creativos y comprender el valor del diseño, la artesanía y la cultura local. Este enfoque participativo busca que cada visitante no sea solo espectador, sino parte activa de la experiencia Comecoco.

Comecoco 2025 Durante la realización de la película Ciudades de regufio.

El compromiso con la identidad local y la internacionalización de los proyectos refleja una visión ambiciosa para Mendoza, que busca posicionarse como un referente cultural dentro y fuera del país. La combinación de talento local, invitados internacionales y propuestas innovadoras crea un ecosistema donde la creatividad se transforma en motor de desarrollo cultural y económico.

“Comecoco no es solo un evento; es una plataforma para que Mendoza muestre su creatividad al mundo, conecte ideas y construya proyectos sostenibles que trasciendan más allá del encuentro”, concluye Sebastián Ladrón de Guevara.

Los talleres destacados

Entre los talleres más esperados del Comecoco 2025 se encuentra el dictado por Ángel Mestres, quien compartirá su experiencia internacional en la gestión de proyectos culturales sostenibles. Mestres combina innovación con preservación de la identidad local, y, según Sebastián Ladrón de Guevara, “su presencia es clave para que nuestros emprendedores puedan incorporar nuevas herramientas y perspectivas en sus proyectos”.

Desde Chile, Sven Von Brand abordará la industria de los videojuegos y su vínculo con la cultura, mientras que Nicolás Madoeri explorará cómo la inteligencia artificial puede potenciar la creación de contenidos culturales sin perder la esencia de la producción local. Juntos mostrarán cómo fusionar creatividad y tecnología para abrir nuevas oportunidades a los emprendedores.

Comecoco 2025 Anita Pillamil.

El programa Colección Identidad es otra protagonista de esta edición, con 35 emprendimientos que reflejan la identidad mendocina. Proyectos de indumentaria rescatan técnicas artesanales, editoriales independientes cuentan historias locales, ceramistas reinterpretan el patrimonio y la joyería contemporánea combina materiales locales con técnicas innovadoras. Como explica Sebastián, “cada producto cuenta una historia, refleja quiénes somos y cómo nos relacionamos con nuestro territorio”.

La participación de una gestora cultural mapuche chilena aporta una dimensión intercultural al encuentro. Su trabajo con el telar ha proyectado la cultura mapuche globalmente, permitiendo que los asistentes conozcan prácticas ancestrales que dialogan con el diseño contemporáneo, fomentando apertura y aprendizaje.

Comecoco 2025 El viernes 12, Tránsitos - UEST estará presente.

Las actividades interactivas permiten a los asistentes participar activamente en talleres de cerámica, diseño en vivo y pruebas de videojuegos y contenidos digitales. Sebastián destaca que “queremos que los visitantes no solo observen, sino que se involucren, aprendan y se inspiren a crear”, subrayando el carácter formativo del evento.

La gastronomía local también se integra al recorrido creativo, combinando tradición y experimentación, mientras que los espacios de networking facilitan la colaboración entre artistas, emprendedores y gestores culturales. “Cada encuentro puede convertirse en el inicio de un proyecto que impacte positivamente en la cultura de Mendoza”, remarca Sebastián.

Entre los emprendimientos locales destacan estudios de diseño que mezclan técnicas tradicionales con tecnología, editoriales que rescatan historias de la provincia y colectivos de artistas que desarrollan proyectos colaborativos. Participar en el evento permite ampliar alcance, recibir reconocimiento y abrir oportunidades comerciales y culturales. “Muchos de los participantes logran consolidar contactos y proyectar sus ideas más allá del evento, convirtiendo al Comecoco en un motor de desarrollo cultural”, señala Ladrón de Guevara.

Grilla de Actividades

Comecoco 2025 SvenVonBrand, será uno de los expositores.