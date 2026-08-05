Día de la Niñez: cuáles son los juguetes más buscados y cuánto gastan las familias mendocinas

A pocos días del Día de la Niñez, las jugueterías de Mendoza comienzan a registrar un mayor movimiento de clientes. Aunque los comerciantes coinciden en que las ventas todavía son moderadas, esperan que el mayor volumen de compras llegue durante la próxima semana , como ocurre habitualmente. Mientras tanto, quienes deciden anticiparse ya empezaron a elegir los primeros regalos y marcan cuáles son las tendencias de este año.

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Las muñecas inspiradas en el universo K-pop, los peluches, los juegos de mesa, los disfraces y los personajes de películas y series encabezan las consultas. A ellos se suma el fenómeno de los Baby Reborn , los muñecos que imitan la apariencia de bebés reales y que continúan despertando interés entre los más chicos.

Patricia , de la juguetería Arca de Noé , señaló que entre los productos más buscados aparecen "las muñecas, las Guerreras K-pop" , además de los Baby Reborn.

Respecto del movimiento comercial, aseguró que el mayor volumen de ventas todavía está por llegar. "Casi siempre la gente espera a última hora para comprar" , afirmó.

En Valeriana , Samira coincidió en que la actividad por el momento es tranquila, aunque ya comenzaron las primeras compras. "Todavía no estamos en la semana del Día del Niño, pero algunas personas se anticipan y compran peluches o algunos juguetes" , explicó.

Además, destacó que los personajes de moda siguen marcando la demanda. "Depende también de los personajes que salen hoy en día o las películas. Por ejemplo, Spider-Man, Sonic, Toy Story. Piden esas cosas... o de las K-pop", detalló. Según contó, los peluches continúan entre los regalos más elegidos.

Una situación similar describió Erica, de Juguetería Marilú. "Para empezar está todo medio tranquilo todavía, no hay mucho movimiento", sostuvo. Sin embargo, explicó que los clientes ya consultan principalmente por "muchos juegos de mesa, disfraces" y por "las muñecas tipo Barbie y las K-pop, que son las más conocidas que hay ahora. También hay furor por los productos de Toy Story", resumió.

Los juguetes cancerígenos todavía son buscados

Otro de los artículos que todavía genera consultas son los Squeezy Dumplings, unos juguetes antiestrés cuya comercialización fue prohibida por contener benceno, una sustancia cancerígena. Pese a ello, algunos niños continúan pidiéndolos. "Nosotros no los trabajamos. Hasta hace unos días los pedían", explicó Patricia de Arca de Noé.

Erica también confirmó que, pese a la prohibición, estos artículos siguen siendo motivo de consulta. "Todavía los están pidiendo. Por ahí viene gente y le decimos que no, que no se están vendiendo por ese tema", señaló.

Cuánto gastan las familias

En cuanto al presupuesto, los comerciantes coinciden en que la mayor parte de las compras se concentra en productos de bajo y mediano valor.

Erica indicó que el monto varía según cada familia, aunque reconoció que las compras de mayor valor son poco frecuentes. "Por ahí te buscan algo de 90.000 pesos. Es muy raro que te hagan una compra de 200.000 pesos. Es muy complicado", explicó.

Además, comentó que esperan promociones bancarias que impulsen las ventas durante los próximos días. "Está la del Banco Nación, que creo que es de tres cuotas sin interés. Y yo calculo que a partir del lunes tendremos más novedades", dijo.

Juguetería Arca de Noé.

Patricia, de Arca de Noé, destacó que el comercio ofrece alternativas para distintos presupuestos. "Hay de todos los precios", comentó. Además, explicó que cuentan con promociones de "tres cuotas sin interés. En seis también puede ser, según el monto", además de descuentos para quienes pagan en efectivo.

Por su parte, Samira señaló que la mayor demanda se concentra en los productos más económicos. "La gente hoy en día mucho no paga", afirmó. En ese sentido, precisó que los peluches parten desde los $8.500 y que los modelos más vendidos rondan los $12.900.