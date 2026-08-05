Paritarias agosto 2026: cuáles son los gremios con mayores aumentos salariales

Las paritarias definieron nuevos incrementos salariales que impactarán en los haberes de agosto de 2026 para trabajadores de distintos sectores de la economía argentina. Los acuerdos alcanzados entre sindicatos y cámaras empresarias establecieron aumentos escalonados y revisiones según cada actividad.

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Entre los principales convenios con modificaciones para este mes se encuentran Empleados de Comercio, Encargados de Edificio, Construcción, Trabajo Agrario y las ramas representadas por SMATA. Las negociaciones incluyen nuevas escalas salariales, adicionales y sumas extraordinarias que forman parte de los acuerdos vigentes.

Los trabajadores de Empleados de Comercio (CCT 130/75) recibirán en agosto el segundo tramo del aumento acordado en la paritaria firmada en marzo de 2026 entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA .

Empleados de Comercio aplicará en agosto el segundo tramo del incremento acordado entre FAECyS y las cámaras empresarias.

El acuerdo contempla un incremento total del 5,7% escalonado . En agosto se aplica una suba del 1,9% nominal , calculada sobre los salarios básicos correspondientes a junio de 2026.

Además, se mantiene la suma fija no remunerativa de $120.000 , cuya incorporación al salario básico se realizará en cuotas entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. A su vez, los trabajadores recibirán una suma extraordinaria no remunerativa de $25.000 , que será abonada junto con el sueldo de agosto bajo el concepto “Revisión 2026”.

En el caso de los Encargados de Edificio (CCT 589/10), el acuerdo firmado entre la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERYH) y las cámaras de administradores e inmobiliarias estableció para agosto una actualización del 1,9% sobre el salario básico de julio para la cuarta categoría.

El aumento se aplicará de manera proporcional al resto de las categorías incluidas en el convenio. Además, se acordó una suba de la suma fija remuneratoria mensual de $25.000, que será abonada junto con los haberes. Las partes definieron volver a reunirse en septiembre para analizar nuevas recomposiciones salariales.

Distintos convenios colectivos incorporaron aumentos y modificaciones en las escalas salariales a partir de agosto.

Por otra parte, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) firmaron un acuerdo dentro de los convenios colectivos 76/75 y 577/10.

El entendimiento formalizó una contribución empresarial del 2% sobre las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones legales, destinada a financiar acciones asistenciales, sociales, previsionales y culturales para los trabajadores comprendidos en esos convenios.

El aporte deberá realizarse mensualmente durante todo el tramo paritario vigente mediante la boleta oficial, utilizando el casillero “otros conceptos”, y depositarse en la Cuenta N.º 83820/01 del Banco Nación – Sucursal Caballito, a nombre de UOCRA. La contribución se encuentra pendiente de homologación por la Secretaría de Trabajo.

Los salarios de agosto para trabajadores rurales y empleados de SMATA

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) junto con la Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, CONINAGRO y CAME alcanzaron un nuevo acuerdo salarial dentro de la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA).

El convenio establece incrementos escalonados entre julio y octubre de 2026, con cronogramas específicos según cada actividad e incorporación de sumas no remunerativas que disminuyen progresivamente a medida que avanzan las etapas previstas.

Para agosto de 2026, el salario del Peón General quedó fijado en $1.165.074,32, acompañado por una suma no remunerativa de $18.000.

Además, el acuerdo mantiene una cuota de solidaridad gremial del 2% para trabajadores no afiliados, con retención a cargo de los empleadores.

En el sector automotor, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) actualizó las escalas salariales de distintas ramas y convenios colectivos.

Para los trabajadores de Talleres de Revisión (CATRAI - CCT 777/20), los salarios básicos de agosto se ubican entre $1.415.606,5 y $2.245.790,5, según la categoría. También continúa vigente el bono alimentario diario de $2.970,77 como complemento de la remuneración.

En los Concesionarios ACA (CCT 454/06), los nuevos básicos quedaron establecidos en:

Oficial Superior: $2.427.277

$2.427.277 Oficial de Primera: $2.280.432

Además, se actualizaron los adicionales vinculados con producción, presentismo y multifunción.

En los Concesionarios ACARA (CCT 776/20), los valores de agosto son:

Especialista Múltiple Superior en Servicios: $2.093.800,83

$2.093.800,83 Administrativo Especializado: $1.869.101,27

Los vendedores mantienen un mínimo garantizado del 0,5% de comisión sobre el precio de venta, exento de impuestos.

Los acuerdos alcanzados por SMATA incluyen cláusulas de paz social y establecen una nueva reunión en octubre de 2026 para revisar las escalas salariales y evaluar posibles recomposiciones según la evolución económica.