Plaza Paradiso by Camberland: una nueva etapa para un hotel con historia en el corazón de Chacras de Coria

Desde el 1° de mayo , la operación de Plaza Paradiso by Camberland está a cargo de la Cadena Camberland, marcando el comienzo de una nueva etapa para uno de los hoteles boutique más emblemáticos de Chacras de Coria . El proyecto combina una renovación integral con el respeto por la identidad histórica de un espacio que forma parte del patrimonio de la localidad.

Con una trayectoria que comenzó en Howard Johnson Ezeiza y continuó con el desarrollo de la marca Camberland , Grupo Área desembarca en Mendoza con la filosofía de "Hoteles con Alma" , una frase que resume su manera de entender la hospitalidad.

Plaza Paradiso ocupa un lugar especial en la historia de Chacras de Coria, ya que en sus instalaciones funcionó la primera sala de cine de la localidad. Ese legado hoy convive con una importante renovación que preserva su esencia mientras proyecta una propuesta renovada para quienes eligen el destino.

Con una ubicación estratégica en Chacras de Coria, Plaza Paradiso by Camberland busca combinar la identidad mendocina con experiencias ligadas al vino, la gastronomía y el bienestar.

Las obras contemplan reformas generales y una ampliación del establecimiento para potenciar su perfil boutique. Entre las mejoras se destacan el spa, la sala de bienestar con sauna, ducha escocesa y gimnasio, la sala de teatro y un salón para convenciones con capacidad para hasta 200 personas .

Ubicado en Mitre 1426 , en el corazón de Chacras de Coria, el hotel ofrece una ubicación privilegiada para recorrer bodegas, disfrutar de la gastronomía mendocina, descubrir la Ruta del Vino y vivir la cultura de la provincia. Además, la propuesta integra experiencias ligadas al sol, el vino, la amistad y el bienestar. Como todos los establecimientos del grupo, Plaza Paradiso by Camberland funciona bajo el concepto de Hotel Verde , donde el cuidado del ambiente forma parte de la experiencia de cada huésped.

El Grupo de Hoteles de la Cadena Camberland llega a Mendoza con una propuesta centrada en la experiencia de los huéspedes

La incorporación de Plaza Paradiso by Camberland representa un nuevo paso de Grupo Área en Mendoza. La empresa busca trasladar a la provincia un modelo de gestión basado en la hospitalidad, la atención personalizada y el valor de las personas como eje de cada experiencia.

Alejandra Riveiro, socia gerente de Grupo Área, señaló: "Mendoza era un sueño que veníamos construyendo desde hace tiempo. Primero llegamos con Bardo en la Bodega y hoy sentimos que Plaza Paradiso by Camberland representa la consolidación de ese proyecto. Elegimos estar en el corazón de Chacras de Coria porque creemos profundamente en el potencial de este destino y en la calidad humana de su gente".

Alejandra Riveiro y Ezequiel Alfaro, socios gerentes, destacaron la apuesta por Mendoza y un modelo de gestión centrado en la experiencia de cada huésped. Plaza Paradiso by Camberland

Por su parte, Ezequiel Alfaro, socio gerente de Grupo Área, explicó que la transformación del hotel va mucho más allá de las obras edilicias. "Las reformas son importantes, pero nuestro mayor desafío es cumplir la promesa que hacemos cada vez que alguien nos elige: que se sientan cuidados, encuentren un espacio para hacer una pausa y vivan una experiencia que los invite a volver".

Con hoteles en distintos puntos del país, Grupo Área continúa desarrollando un modelo de gestión sustentado en una convicción simple, los hoteles se construyen con personas. Esa es también la propuesta de Plaza Paradiso by Camberland, recibir a cada visitante con dedicación, ofrecer una experiencia diferencial y generar el deseo de regresar.