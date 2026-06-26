Caputo y el préstamo de USD 5.000 millones: para qué se usa y qué organismos lo financian en Argentina

La Argentina avanza en una nueva estrategia de financiamiento externo que busca financiarse con bancos internacionales mediante una colocación de deuda de hasta USD 5.000 millones , respaldada por organismos multilaterales. La operación forma parte del plan del Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo , que apunta a refinanciar vencimientos sin aumentar el stock total de deuda.

El esquema se apoya en garantías del Banco Mundial y del BID, y se enmarca en un contexto de mejora del riesgo país y expectativas de retorno gradual a los mercados voluntarios. El Gobierno estima que la tasa podría ubicarse cerca del 6% anual en dólares, aunque el resultado final dependerá de la demanda y las condiciones internacionales.

Varios bancos internacionales ya presentaron ofertas para participar en la licitación de deuda que prepara la Argentina, en una operación que tiene como objetivo central USD 5.000 millones para refinanciar compromisos del próximo año.

El esquema cuenta con el respaldo del Banco Mundial , que encabeza la iniciativa con garantías por USD 2.000 millones , y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) , que aporta otros USD 550 millones . Estas instituciones funcionan como anclaje del financiamiento y permiten mejorar las condiciones de acceso al crédito para el país.

En ese marco, el ministro de Economía, Luis Caputo , explicó el sentido de la operación al señalar: “ los fondos no serán utilizados para incrementar el stock de deuda, sino para reemplazar pasivos existentes por otros más convenientes en términos de costo financiero ”. La definición oficial apunta a dejar en claro que no se trata de nueva deuda neta, sino de una reestructuración con menor carga de intereses.

Desde el equipo económico remarcan que este mecanismo busca reducir el peso de los intereses futuros y ordenar el perfil de vencimientos, en un escenario donde la Argentina todavía enfrenta restricciones de acceso pleno a los mercados internacionales. La expectativa del Gobierno está puesta en lograr una tasa cercana al 6% anual en dólares, aunque el contexto global y el apetito de los inversores serán determinantes.

Riesgo país, FMI y expectativas de regreso a los mercados voluntarios de deuda

La operación es interpretada en el mercado como un paso previo hacia una eventual reapertura del financiamiento voluntario para la Argentina. La baja del riesgo país, que se mantiene por debajo de los 450 puntos básicos, es vista como una señal de mejora en la percepción de los inversores, aunque todavía insuficiente para lograr emisiones a tasas bajas de forma sostenida.

En paralelo, el Gobierno compara la estrategia actual con administraciones anteriores. Luis Caputo afirmó que el kirchnerismo dejó obligaciones por USD 177.000 millones a tasas elevadas, y destacó que la actual gestión ya canceló cerca de USD 20.000 millones de deuda desde diciembre de 2023 gracias al ajuste fiscal.

l Fondo Monetario Internacional (FMI) también destacó la mejora en los indicadores financieros, especialmente la reducción del riesgo país y el cambio de percepción de los mercados internacionales sobre la Argentina. Sin embargo, persisten dudas sobre el costo final del financiamiento, ya que las tasas de referencia globales siguen elevadas.

El rendimiento del bono estadounidense, aunque descendió de 4,60% a 4,40% anual, mantiene un piso alto que condiciona las emisiones argentinas. En ese escenario, una colocación sin garantías especiales podría ubicarse entre el 8,5% y el 9% anual, lo que explica por qué el equipo económico busca estructurar financiamiento con apoyo multilateral para reducir ese costo.