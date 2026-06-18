El cáncer que ya anticipan que aumentará 50% en 20 años en Argentina: ¿por qué avanza en silencio?

El cáncer de riñón es uno de los tumores más frecuentes del aparato urinario, pero su peligro radica en que se desarrolla sin dar señales. Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , en Argentina causa más de 2.500 muertes al año .

Pero el asunto es el panorama a futuro, que enciende las alarmas de los expertos : las proyecciones indican que las muertes seguirán creciendo de manera drástica en las próximas décadas si no se detecta a tiempo.

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Riñón , las respuestas clave sobre la enfermedad que la Sociedad Americana del Cáncer y los expertos locales piden no ignorar.

Las estimaciones de GLOBOCAN/Cancer Tomorrow para 2025 ubican a la Argentina en el tercer lugar de América Latina y el Caribe en cantidad de muertes por cáncer de riñón.

El impacto local es desproporcionado comparado con la región : mientras que en América Latina este tumor ocupa el puesto 16 entre las causas de muerte por cáncer, en Argentina trepa drásticamente al décimo lugar , siendo además el séptimo cáncer más frecuente en incidencia.

Riñones.jpg Aumento proyectado: El cáncer de riñón podría incrementar 50% en muertes para 2050 en Argentina. Web

Las proyecciones para los próximos años revelan un crecimiento alarmante:

Para 2030, se espera que el país registre más de 2.800 muertes anuales.

Para 2050, la cifra treparía a 4.285 muertes al año, lo que representa un aumento del 50%.

¿Por qué los varones deben estar mucho más alerta al cáncer de riñón?

Las estadísticas oficiales muestran que el impacto de esta enfermedad no es igual para todos y está fuertemente marcado en un grupo: casi 7 de cada 10 diagnósticos corresponden a varones.

De los 4.908 nuevos casos anuales estimados en el país por GLOBOCAN, 3.409 se producen en la población masculina. Para ellos, el cáncer de riñón ya es el cuarto tumor más frecuente, ubicándose solo por detrás del cáncer de próstata, el colorrectal y el de pulmón. En total, el cáncer renal ya representa el 3,7% de los nuevos diagnósticos oncológicos en Argentina.

¿Por qué el cáncer de riñón se detecta casi siempre "por casualidad"?

El gran peligro del cáncer renal es que suele no presentar síntomas en sus etapas iniciales, una característica que la Sociedad Americana del Cáncer señala como el principal desafío para su abordaje. Debido a la ubicación de los riñones en el cuerpo, los tumores pequeños no se pueden detectar mediante un examen físico común.

Por esta razón, muchos diagnósticos se realizan de manera incidental; es decir, por error o casualidad, durante estudios por imágenes (como ecografías, tomografías o resonancias) que al paciente se solicitó por otros motivos médicos totalmente diferentes.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de riñón?

A medida que el tumor progresa, el cuerpo empieza a dar señales. La doctora Andrea Marchioni, coordinadora del Instituto de Oncología del Hospital Alemán, advierte cuáles son los signos a los que hay que prestar atención:

Sangre en la orina: Es el signo que más debería llamar la atención. Aunque puede asociarse a infecciones o cálculos, siempre requiere consulta médica.

Dolor lumbar persistente en la espalda o en el costado.

Aparición de una masa palpable o abdominal en esa zona.

Pérdida de peso involuntaria y falta de apetito.

Cansancio, fatiga, anemia o fiebre prolongada sin causa aparente.

"Como varios de estos síntomas pueden confundirse con cuadros frecuentes o atribuirse al cansancio, dolores musculares o a molestias pasajeras, el mensaje central es que debemos consultar cuando un síntoma persiste, se repite o aparece sin explicación clara", explica la médica.

¿Cuáles son las causas del cáncer de riñón y cómo se puede prevenir?

El origen del cáncer de riñón está vinculado a alteraciones en el material genético de las células renales. Aunque existen casos hereditarios, la mayoría son alteraciones adquiridas a lo largo de la vida.

HYBJZEJQOBG5RCRPQ7CMGI4OQI.jpg?quality=75&smart=true&auth=6135c73f953a1404d136a7788ab6ed0555de012f7cd8035a9ef93a9cdf070cc4&width=980&height=640 Aumento proyectado: el cáncer de riñón podría incrementar 50% las muertes por esta causa para 2050 en Argentina.

Gabriela Bugarin, directora médica de Oncología del laboratorio MSD, detalla las medidas clave que las personas pueden tomar para evitar dañar el ADN celular y favorecer el desarrollo de tumores:

Dejar de fumar: El tabaquismo es un factor de riesgo clave.

Evitar la obesidad y realizar ejercicio regularmente.

Mantener una alimentación nutritiva.

Controlar la presión arterial.

Evitar la exposición a determinadas sustancias químicas de uso industrial.

El dato definitivo: ¿Cuánto cambian las posibilidades de curación según el momento del diagnóstico?

La diferencia en la expectativa de vida según el momento en que se descubre la enfermedad es contundente. La tasa relativa de supervivencia a cinco años varía drásticamente según el avance del tumor.

Si el cáncer se detecta cuando permanece localizado en el riñón, la tasa de supervivencia alcanza el 93%. En esta etapa inicial, los avances médicos permiten que más del 50% de los pacientes logren curarse.

Sin embargo, el panorama cambia por completo si el diagnóstico es tardío: la supervivencia desciende al 75% si el tumor se extendió a estructuras o ganglios cercanos, y cae drásticamente al 18% cuando ya presenta metástasis en órganos distantes como pulmones, huesos o cerebro. Por eso, los especialistas insisten en que, ante antecedentes familiares, enfermedades hereditarias o problemas renales crónicos, se consulte al médico sobre la necesidad de realizar controles periódicos.