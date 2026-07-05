Sierra Pintada: cómo avanza la remediación ambiental que busca recuperar el histórico complejo de uranio

La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) avanza con la primera etapa del proyecto de remediación ambiental de Sierra Pintada en San Rafael, una obra que busca tratar los pasivos ambientales. El plan contempla el tratamiento del agua de cantera, la gestión de residuos sólidos y la puesta en funcionamiento de infraestructura diseñada para reducir el impacto ambiental del histórico complejo de uranio.

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Durante una recorrida por las instalaciones, autoridades nacionales y técnicos explicaron el estado de las obras y los próximos pasos del proyecto. El gerente de Producción de Materias Primas de la CNEA, Sergio Diéguez, d etalló cómo se realizará el tratamiento del agua de cantera y las características de las obras de remediación, mientras que la subgerente del Complejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García , mostró el funcionamiento de la planta que permitirá reducir la concentración de uranio antes del tratamiento final de radio y arsénico.

La primera etapa del proyecto se concentra en el tratamiento del agua de cantera que se acumuló luego de que cesaran las operaciones en 1997. Esa agua proviene de lluvias, escorrentías y napas subterráneas que, al permanecer en contacto con las rocas mineralizadas, modificaron naturalmente su composición.

Durante la recorrida por el complejo, el gerente de Producción de Materias Primas de la CNEA, Sergio Diéguez , explicó que la cantera Terraza fue la última que permaneció en actividad y que allí todavía se encuentra parte del recurso mineral del yacimiento, junto con otra cantera ubicada más al sur y otro cuerpo mineralizado hacia el norte que todavía no fue destapado", señaló.

El geólogo recordó que la explotación se realizó a cielo abierto, por lo que fue necesario retirar grandes volúmenes de roca estéril para acceder al mineral. " Las bermas que hoy se observan corresponden a esa roca estéril que cubría al mineral. No tiene mineralización, pero debió removerse para llegar a los horizontes mineralizados y hoy forma parte de los pasivos ambientales ", indicó.

La comisión auditora de la FCAI aseguró que los monitoreos ambientales realizados desde 2019 se mantienen dentro de los parámetros establecidos.

Diéguez explicó que el agua que hoy ocupa el fondo de las canteras es justamente la que deberá tratarse durante la primera fase del proyecto. "Cuando cesaron las operaciones, el agua superficial, la de escorrentía y la subterránea comenzaron a llenar la cantera. Al estar en contacto con las rocas mineralizadas aumentó la concentración de distintos elementos y esa es el agua que debemos tratar", afirmó.

El proceso comenzará en la cantera Tigre 3, que ya agotó su explotación. Desde allí el agua será conducida mediante 2,6 kilómetros de cañerías de polietileno de alta densidad (HDPE) hasta la planta de tratamiento. Según explicó el especialista, "la antigua planta de concentración de uranio fue reconvertida en una planta de tratamiento, donde el agua pasa por columnas con resinas específicas que retienen el uranio. Luego continúa hacia la futura planta de radio y arsénico".

Cómo funciona la planta que permitirá reducir el uranio del agua

La infraestructura central de esta primera etapa es la planta de tratamiento de uranio, que ya se encuentra operativa tras haber sido reacondicionada sobre las instalaciones que funcionaban durante la etapa productiva de Sierra Pintada.

La subgerente del Complejo Fabril Sierra Pintada, Vanesa García, explicó que allí se tratará tanto el agua de cantera como los residuos sólidos que aún contienen uranio. "En esta planta absorbemos el uranio presente en el agua de cantera y en los residuos sólidos mediante columnas de fijación. De esa manera logramos disminuir la concentración a menos de 100 microgramos por litro, que es el valor exigido por el Departamento General de Irrigación", sostuvo.

Una vez cumplida esa primera etapa, el agua continuará hacia una nueva instalación destinada a completar el tratamiento. "Después de reducir el contenido de uranio, el agua se conduce hacia la planta de radio y arsénico, donde mediante reactivos químicos también disminuimos la concentración de esos elementos", explicó.

Las tareas incluyen nuevas cañerías, diques impermeabilizados y una planta destinada al tratamiento de radio y arsénico. Melisa Sbrocco

Cuando finalice ese proceso y los análisis confirmen que el agua cumple con los parámetros exigidos por los organismos de control, podrá destinarse al riego del Área de Cultivos Restringidos Especiales (ACRE). "Es una superficie habilitada para utilizar agua tratada, que deberá superar los controles de calidad de nuestros laboratorios, del Departamento General de Irrigación y de los organismos competentes", detalló.

Actualmente la planta ya puede procesar 20 metros cúbicos por hora. "Reacondicionamos la planta original y hoy la línea de fijación para el tratamiento del agua de cantera está operativa", indicó García, quien además precisó que el complejo cuenta con 54 trabajadores, incluida la gerencia.

El dique de disposición tiene múltiples barreras para impedir filtraciones

Una de las obras más importantes del proyecto es el dique de disposición final, donde se almacenarán los efluentes generados durante el tratamiento del agua. Según explicó Sergio Diéguez: "El dique cuenta con un sistema de subdrenaje de 40 centímetros de espesor que permite captar cualquier ascenso de la napa freática y conducirlo hacia una estación de bombeo", explicó.

Sobre esa base se construyó una barrera geológica compuesta por 50 centímetros de arcilla compactada de alta impermeabilidad, el mismo material utilizado en la construcción del dique Los Reyunos. "Eso garantiza una barrera geológica de larga duración", sostuvo.

La última protección corresponde a un sistema de doble geomembrana de polietileno de alta densidad, separado por una geored capaz de detectar cualquier eventual pérdida. "Si la membrana superior llegara a tener una filtración, el sistema la capta inmediatamente y la deriva a la estación de bombeo, garantizando la estanqueidad total del dique", afirmó.

Las obras incluyen diques impermeabilizados, cañerías de conducción y sistemas de control diseñados para asegurar la contención de los líquidos tratados. Melisa Sbrocco

Actualmente el dique ya contiene agua de cantera con autorización de los organismos provinciales. "Se colocó para proteger la geomembrana y prolongar su vida útil, con los permisos correspondientes del Departamento General de Irrigación y de las autoridades ambientales de Mendoza", indicó.

Después de atravesar la planta de uranio, el agua llegará a la planta de radio y arsénico, que todavía se encuentra en construcción y será la encargada de completar el proceso de remediación.

Vanesa García explicó que el circuito comenzará en un dique pulmón que alimentará la nueva planta. "Allí se instalarán los reactores y tanques donde se realizará el proceso de precipitación para remover el radio y el arsénico", señaló.

Luego el agua pasará al Vaso 5, donde se producirá la sedimentación, y posteriormente será filtrada antes de trasladarse al Vaso 4, destinado exclusivamente al control de calidad. "Una vez que el agua sea aprobada podrá enviarse al sistema de riego del ACRE", indicó.

Sobre el tratamiento químico, resumió: "Se agregan reactivos específicos para precipitar el radio y el arsénico. Luego, el agua tratada se separa mediante procesos de sedimentación y filtración antes de ser destinada al sistema de riego".