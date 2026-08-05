Colectiveros llevaron sus reclamos al Senado: denuncian incumplimientos salariales y problemas laborales

Representantes del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (SIPeMOM) se reunieron con integrantes de la comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado provincial para exponer una serie de reclamos vinculados con la actualización salarial, las condiciones laborales y la aplicación de los convenios colectivos en el transporte de pasajeros.

Ley de Tierras: los gobernadores aliados que fueron clave para la caída del capítulo sobre extranjerización

Sofía Clerici pidió ser sobreseída en la causa de Martín Insaurralde tras una pericia contable a su favor

La reunión contó con la presencia de l presidente de la comisión, el senador Oscar Sevilla, junto al vicepresidente, el senador Luis Novillo , quienes recibieron a los dirigentes gremiales para interiorizarse sobre las problemáticas que, según el sindicato, atraviesan los trabajadores del sector.

Durante la reunión, los representantes de SIPeMOM señalaron que los acuerdos paritarios alcanzados a nivel nacional para los empleados de las empresas privadas de transporte de pasajeros aún no fueron implementados en Mendoza. Además, plantearon inquietudes sobre la liquidación de distintos conceptos salariales y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

En declaraciones posteriores al encuentro, el senador Luis Novillo precisó que uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la falta de acuerdos paritarios y a las condiciones laborales con la Asociación Unida Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM) , especialmente en el servicio de larga distancia de la provincia.

"Nos visitaron para plantearnos la falta de acuerdos paritarios y condiciones de trabajo con AUTAM, sobre todo en larga distancia" , dijo el legislador a Los Andes.

Foto: José Gutierrez / Los Andes

Novillo destacó la importancia de mantener instancias de diálogo entre el Poder Legislativo y los distintos actores del transporte para conocer de primera mano la situación del sector y evaluar posibles acciones institucionales.

Como parte de ese proceso, solicitó al sindicato que presente por escrito la documentación respaldatoria de los planteos realizados, con el objetivo de analizar las actuaciones que correspondan y canalizar los reclamos ante los organismos competentes.

Por su parte, desde AUTAM señalaron que no participaron del encuentro y evitaron pronunciarse.