5 de agosto de 2026 - 21:09

Colectiveros llevaron sus reclamos al Senado: denuncian incumplimientos salariales y problemas laborales

Representantes de SIPeMOM expusieron ante legisladores reclamos por la falta de aplicación de acuerdos paritarios, la liquidación de salarios y las condiciones laborales.

El sindicato de colectiveros llevó al Senado provincial sus reclamos por demoras en la implementación de acuerdos salariales y otras problemáticas que afectan al sector.

El sindicato de colectiveros llevó al Senado provincial sus reclamos por demoras en la implementación de acuerdos salariales y otras problemáticas que afectan al sector.

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Foto: José Gutierrez / Los Andes
Por Bernarda García Centurión

Representantes del Sindicato del Personal de Micros y Ómnibus de Mendoza (SIPeMOM) se reunieron con integrantes de la comisión de Obras y Servicios Públicos del Senado provincial para exponer una serie de reclamos vinculados con la actualización salarial, las condiciones laborales y la aplicación de los convenios colectivos en el transporte de pasajeros.

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La reunión contó con la presencia del presidente de la comisión, el senador Oscar Sevilla, junto al vicepresidente, el senador Luis Novillo, quienes recibieron a los dirigentes gremiales para interiorizarse sobre las problemáticas que, según el sindicato, atraviesan los trabajadores del sector.

Durante la reunión, los representantes de SIPeMOM señalaron que los acuerdos paritarios alcanzados a nivel nacional para los empleados de las empresas privadas de transporte de pasajeros aún no fueron implementados en Mendoza. Además, plantearon inquietudes sobre la liquidación de distintos conceptos salariales y el cumplimiento de los convenios colectivos de trabajo.

En declaraciones posteriores al encuentro, el senador Luis Novillo precisó que uno de los principales reclamos estuvo dirigido a la falta de acuerdos paritarios y a las condiciones laborales con la Asociación Unida Transporte Automotor de Mendoza (AUTAM), especialmente en el servicio de larga distancia de la provincia.

"Nos visitaron para plantearnos la falta de acuerdos paritarios y condiciones de trabajo con AUTAM, sobre todo en larga distancia", dijo el legislador a Los Andes.

Novillo destacó la importancia de mantener instancias de diálogo entre el Poder Legislativo y los distintos actores del transporte para conocer de primera mano la situación del sector y evaluar posibles acciones institucionales.

Como parte de ese proceso, solicitó al sindicato que presente por escrito la documentación respaldatoria de los planteos realizados, con el objetivo de analizar las actuaciones que correspondan y canalizar los reclamos ante los organismos competentes.

Por su parte, desde AUTAM señalaron que no participaron del encuentro y evitaron pronunciarse.

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