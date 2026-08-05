Sofía Clerici pidió ser sobreseída en la causa de Martín Insaurralde tras una pericia contable a su favor

Luego de que el peritaje contable de los bienes del ex jefe de Gabinete del Gobierno de Axel Kicillof, Martín Insaurralde, probó que no le dio plata a Sofía Clerici, la modelo solicitó ser sobreseída en la causa donde el ex funcionario es investigado por enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de dinero.

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Según informaron fuentes judiciales, Clerici sostuvo que sigue estando imputada por su “rol profesional” en calidad de acompañante y su condición de mujer, en torno al viaje en el polémico yate en Marbella junto a Insaurralde.

Sobre este punto, el abogado de Clerici, Martín Larralde, profundizó diciendo que “el núcleo de la imputación que pesa sobre mi representada reside únicamente en la realización de su labor profesional”.

Además, planteó que “el único motivo para sostener su vinculación resulta ser su calidad de mujer y su profesión confesa en autos, lo que, además de infundado, ilegítimo e ilegal, transgrede la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”.

Sofía Clerici y Martín Insaurralde estaban en un yate con la bandera de Portugal y con un vino espumante. Gentileza: Clarín.

Las declaraciones del abogado se sustentan en uno de los puntos del informe pericial sobre los bienes de Martín Insaurralde, puntualmente en el 77, que terminó en la inexistencia de constancias de pagos de 569.911 dólares a Sofía Clerici.

De esta forma, Larralde destacó como “prueba nueva y decisiva” para dar de baja el único obstáculo que imposibilitaba la desvinculación de Clerici del caso.

El mismo era justamente la pericia contable. Es decir que el relevamiento hecho no probó ningún motivo de movimientos de dinero a Clerici, así como tampoco relación alguna con los objetos secuestrados, marca el informe.

De acuerdo a esto, el fiscal a cargo de la causa, Sergio Mola, y el fiscal general Diego Velasco, quien está a cargo de la Procelac, solicitaron que, además de Martín Insaurralde, sus hijos Martín Luciano y Rodrigo Agustín Insaurralde también sean citados a la instancia de declaración indagatoria: Gastón Barrachina, Víctor Mariano Donadio y Carolina Ileana Álvarez. Por su lado, Sofía Clerici queda fuera de la misma situación.