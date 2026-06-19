Alfredo Cornejo denunció una red digital por difundir "fake news" contra su gestión

El gobernador, Alfredo Cornejo, denunció este viernes la existencia de una estructura digital que, según afirmó, estaría dedicada a difundir contenidos falsos y agraviantes en su contra y contra la gestión provincial.

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En ese marco, anticipó que el Gobierno avanzará con acciones legales y administrativas para identificar a los responsables y determinar el alcance de las actividades denunciadas.

La acusación fue realizada a través de una publicación en sus redes sociales, donde el mandatario aseguró que se logró identificar una estructura vinculada a la firma Grupo Puma S.A.S. , la cual, de acuerdo con información aportada por el Ejecutivo provincial, tendría domicilio en la provincia de San Luis.

Según expresó Cornejo, la empresa contaría con un dominio registrado, perfiles activos en redes sociales y campañas de publicidad paga destinadas a amplificar contenidos considerados falsos y agraviantes.

"Hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes", sostuvo el gobernador en su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfredocornejo/status/2067923938345189474?s=48&partner=&hide_thread=false La libertad de expresión forma parte de la vida democrática.

La mentira organizada y la desinformación deliberada, no.



Hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar… — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 19, 2026

A partir de esta situación, indicó que la Provincia impulsará distintas medidas para avanzar en la investigación. "Por eso avanzaremos con acciones legales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones", señaló.

En su publicación, Cornejo diferenció la libertad de expresión de las prácticas que, según su visión, buscan desinformar deliberadamente. "La libertad de expresión forma parte de la vida democrática. La mentira organizada y la desinformación deliberada, no", afirmó.

Asimismo, remarcó que el Gobierno provincial no permitirá que este tipo de conductas se naturalicen en el debate público.

"En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas. Vamos a defender el derecho a la información veraz y el respeto a las instituciones por todas las vías legales que correspondan", expresó.

Hasta el momento, desde el Ejecutivo provincial no se difundieron detalles sobre las acciones judiciales o administrativas que se impulsarán ni sobre las personas que podrían estar involucradas en la operatoria denunciada.