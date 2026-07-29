29 de julio de 2026 - 15:50

Así es el tiburón que tiene 399 años: nació en 1627, mide 5 metros y fue hallado por pescadores

Investigadores utilizaron una técnica innovadora en los ojos del animal para confirmar que es el vertebrado más longevo del planeta, superando los tres siglos.

Este tiburón tiene más de 300 años y sigue creciendo.&nbsp;

Este tiburón tiene más de 300 años y sigue creciendo. 

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Por Daniela Leiva

Un equipo internacional de científicos identificó un ejemplar de tiburón de Groenlandia que desafía los límites de la biología marina. Con una longitud superior a los cinco metros, este gigante del Ártico habría nacido en 1627, convirtiéndose en el vertebrado con mayor esperanza de vida conocido hasta la fecha por la ciencia moderna.

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El hallazgo se produjo tras analizar a 28 ejemplares que habían sido capturados de forma incidental por pescadores en las gélidas aguas del norte. A través de un estudio publicado originalmente en la revista Science, se determinó que la edad promedio de estos animales ronda los 272 años.

¿Cómo determinaron la edad del tiburón de Groenlandia?

Para establecer con precisión la edad de un ser que no tiene anillos de crecimiento visibles, los investigadores recurrieron a la datación por radiocarbono en las lentes oculares. Este tejido se forma antes del nacimiento y permanece inalterable durante toda la vida, permitiendo comparar los niveles de carbono con registros históricos de la atmósfera.

La clave de esta supervivencia extrema reside en un ritmo de vida pausado al extremo. Estos tiburones crecen apenas un centímetro por año y no alcanzan su madurez sexual hasta que cumplen un siglo y medio de vida. Su metabolismo es sumamente bajo debido a las temperaturas cercanas al congelamiento de su hábitat, lo que reduce drásticamente la acumulación de daños celulares a través del tiempo.

Además, investigaciones recientes indican que esta especie posee mecanismos genéticos únicos para reparar su ADN. Esta capacidad de regeneración celular les permite resistir enfermedades y el envejecimiento de los tejidos durante cientos de años mientras patrullan profundidades que pueden superar los 2.000 metros.

¿Cómo es la vida de este fósil viviente que nada a paso lento?

A pesar de su imponente tamaño, que puede llegar a los siete metros y pesar más de una tonelada, este tiburón se desplaza de forma pausada a menos de dos kilómetros por hora. Su dieta es variada, incluyendo desde peces y calamares hasta restos orgánicos encontrados en el lecho marino.

Estudiar la biología de este animal ofrece pistas fundamentales para la medicina humana. Comprender cómo sus células mantienen la eficiencia durante siglos podría abrir nuevas puertas en la investigación de enfermedades relacionadas con la vejez y los procesos de deterioro biológico avanzado. Actualmente, la especie enfrenta riesgos por la pesca incidental y el cambio climático en el Ártico.

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