29 de julio de 2026 - 16:30

Oficial | Estados Unidos permitirá el ingreso legal sin visa americana a todos los extranjeros que tengan pasaporte electrónico y ESTA aprobado

Esta medida, válida para 42 naciones, permite estadías de hasta 90 días por turismo o negocios siempre que se cuente con la autorización electrónica vigente.

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Con solo tener este documento, es posible entrar a Estados Unidos. 

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Por Daniela Leiva

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que mantendrá la vigencia del programa que permite el ingreso de ciudadanos extranjeros sin la necesidad de tramitar una visa tradicional. Para acceder a esta flexibilización, los viajeros deben contar obligatoriamente con un pasaporte electrónico y una autorización ESTA aprobada antes de iniciar su trayecto hacia el país norteamericano.

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Este sistema de ingreso simplificado aplica para viajes de corta duración, ya sea por motivos recreativos, profesionales o simplemente por tránsito hacia otros destinos. La aprobación del permiso habilita al pasajero para presentarse en los puntos de control, aunque la decisión final del ingreso siempre recaerá sobre el oficial migratorio en el puerto de entrada.

¿Qué requisitos exige el pasaporte electrónico para viajar en 2026?

La obtención de la autorización ESTA se realiza íntegramente de forma digital y queda vinculada al pasaporte del solicitante. Es fundamental que el documento sea de tipo electrónico, ya que las versiones antiguas no son compatibles con este programa de exención de visa. Una vez otorgada, la autorización tiene una validez de hasta dos años, permitiendo múltiples entradas durante ese periodo siempre que cada estadía no supere los 90 días.

Este modelo de control responde a un sistema de seguridad preventiva que busca agilizar el tránsito fronterizo sin comprometer la vigilancia nacional. El programa funciona mediante el intercambio de información entre gobiernos, lo que permite a las autoridades estadounidenses realizar un filtrado previo de los viajeros antes de que estos lleguen a suelo americano por vía aérea, marítima o terrestre. Al centralizar los datos de forma electrónica, el sistema reduce la carga administrativa en los consulados y acelera los tiempos de espera para perfiles de bajo riesgo.

¿Qué países integran el listado de naciones sin visa?

Actualmente son 42 los países que forman parte del Visa Waiver Program, incluyendo a Chile como único representante de América del Sur y a España por parte de Europa. Entre las naciones beneficiadas se encuentran Alemania, Francia, Italia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido, además de incorporaciones recientes como Catar. Es importante aclarar que ciudadanos de países como Colombia todavía requieren una visa tradicional para ingresar al país.

El proceso comienza completando un formulario oficial en línea donde se cargan los datos personales y del pasaporte electrónico vigente. Tras abonar la tarifa correspondiente, la respuesta de las autoridades suele llegar en pocas horas, aunque se recomienda realizar la solicitud con suficiente antelación para evitar cualquier inconveniente al momento de abordar el medio de transporte hacia los Estados Unidos.

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