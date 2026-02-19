El exlíder de Los Redonditos de Ricota, de 77 años, es noticia luego de que Ángel de Brito afirmara que sufrió un ACV. Sin embargo, su esposa lo desmintió.

Qué le pasó al Indio Solari: preocupación en el rock nacional.

El emblemático cantante y compositor Carlos Alberto "El Indio" Solari es noticia en todos los portales y redes luego de que Ángel de Brito afirmara que fue ingresado de urgencia en un sanatorio porteño tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante la noche de ayer. Sin embargo, su esposa desmintió la información.

"Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", escribió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

image El tuit de Ángel De Brito donde comunicó sobre el supuesto ACV del Indio Solari. Ante la repercusión, en pocos minutos su esposa, Virginia Mones Ruiz, se comunicó con el periodista Ari Lijalad para desmentir la información y aclarar que el cantante "efectivamente está con alguna internación" pero "se fue a un hospital a hacer un chequeo" por su enfermedad. En breve saldrá una comunicación oficial sobre su salud.

Embed EL INDIO SOLARI NO TUVO UN ACV.



"A cabo de hablar con Virgnia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira. Se fue a un hospital a hacer un chequeo", expresó @arilijalad en #ElPaseDeElDestape.



VIVO: https://t.co/70XNe6gs6o pic.twitter.com/OEJgh1kNxc — El Destape 1070 (@eldestape_radio) February 19, 2026 Tras la palabra de la familia Solari, De Brito volvió a utilizar sus redes para referirse al tema: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotomia, y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AngeldebritoOk/status/2024493483361230908&partner=&hide_thread=false “La familia Solari desmiente esto y pide por favor que aclaremos que no tuvo ACV, que fue a realizar unos estudios por la enfermedad que atraviesa hace años” aclara @arilijalad



Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotomia y se le… https://t.co/wWa4y1qxvg — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 19, 2026 Además, en otro tuit, publicó el comunicado de la familia y pidió disculpas: "Pido disculpas públicas a sus seres queridos".