19 de febrero de 2026 - 11:11

Qué le pasó al Indio Solari: preocupación en el rock nacional

El exlíder de Los Redonditos de Ricota, de 77 años, es noticia luego de que Ángel de Brito afirmara que sufrió un ACV. Sin embargo, su esposa lo desmintió.

Foto:

Web
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El emblemático cantante y compositor Carlos Alberto "El Indio" Solari es noticia en todos los portales y redes luego de que Ángel de Brito afirmara que fue ingresado de urgencia en un sanatorio porteño tras sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) durante la noche de ayer. Sin embargo, su esposa desmintió la información.

"Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV. Tiene 77 años, y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos", escribió a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter).

image
El tuit de Ángel De Brito donde comunicó sobre el supuesto ACV del Indio Solari.

Ante la repercusión, en pocos minutos su esposa, Virginia Mones Ruiz, se comunicó con el periodista Ari Lijalad para desmentir la información y aclarar que el cantante "efectivamente está con alguna internación" pero "se fue a un hospital a hacer un chequeo" por su enfermedad. En breve saldrá una comunicación oficial sobre su salud.

Tras la palabra de la familia Solari, De Brito volvió a utilizar sus redes para referirse al tema: "Ayer, por la noche, Solari fue ingresado por OSDE al Sanatorio Otamendi, tras una lipotomia, y se le realizaron todos los exámenes correspondientes de protocolo por su enfermedad ya conocida".

Además, en otro tuit, publicó el comunicado de la familia y pidió disculpas: "Pido disculpas públicas a sus seres queridos".

"Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable", dice el mensaje publicado en las redes sociales del Indio Solari.

Cabe recordar que el Indio Solari convive desde hace años con el mal de Parkinson, enfermedad que él mismo reveló a su público en 2016 y que lo alejó de los escenarios.

