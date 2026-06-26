Vivir una final de fútbol en vivo, el gran sueño de 8 de cada 10 argentinos según una encuesta

En Argentina , la intensa pasión por el fútbol es sagrada, y más cuando el principal evento de la actualidad es el Mundial de selecciones . Este amor se ve reflejado en un estudio de Booking.com , que logró revelar que 8 de cada 10 personas incluyen entre sus mayores deseos la posibilidad de presenciar en vivo una final de un torneo de fútbol, una experiencia que muchos consideran “inolvidable” .

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El relevamiento de la plataforma de viajes también indicó que el 54% de los argentinos elegiría ir a un evento futbolístico antes que disfrutar de cualquier otra atracción que pueda dar un destino turístico. Este dato refleja que se trata de una aspiración colectiva, profundamente arraigada en la cultura futbolera del país. El deporte gana la pulseada a la hora de planificar viajes y experiencias.

Los resultados surgen de la Encuesta sobre Viajes Deportivos 2026 realizada por la plataforma de reservas. El informe analizó cómo influyen los eventos deportivos en las decisiones de viaje y qué lugar ocupa el fútbol dentro de esas preferencias.

“Estar en la tribuna de un partido histórico es mucho más que ver fútbol: es cumplir uno de esos sueños que forman parte de la lista de deseos de millones de argentinos”, remarcó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina.

Asistir a una final presencialmente es el deseo de 8 de cada 10 argentinos, en tanto que solo a un 7% le parece intrascendente. Entre hombres y mujeres los porcentajes son similares: 81% y 77%, respectivamente .

A nivel país los porcentajes también son muy elevados en todas las regiones destacándose con un 88% de preferencia por asistir a una final futbolística los habitantes del NEA (Noreste Argentino), región comprendida por las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Banderazo argentino en Dallas Hinchas de todo el país y de distintos clubes se unieron en un banderazo excepcional que desbordó el centro de Dallas. EFE-Mariscal

Asistir a un partido de fútbol u otra atracción turística

Al menos en este momento esa sería la inclinación principal de los argentinos ante cualquier otra atracción que podría ofrecer un destino turístico. Para los hombres se manifiesta en un 63% mientras que para las mujeres en un 46%.

En este aspecto son los cuyanos con 58% (Mendoza, San Juan, San Luis) quienes se destacan entre los que más eligieron al fútbol sobre cualquier otra atracción turística que un destino puede ofrecer.

En vivo o por la televisión: cuál es la diferencia

Un 85% de los argentinos considera que ver un partido importante en vivo, dentro de un estadio, es una experiencia única en la vida.

En ese sentido, un 84% destacó que la atmósfera y las sensaciones no pueden ser replicadas por la transmisión de televisión y un 80% remarcó que compartirla, además, con otros hinchas es sin duda memorable.

Un 72% sostuvo que tanto el dinero como el tiempo invertido, cuando hay que viajar para ver un partido, realmente vale la pena y más de la mitad 55% lo eleva por cualquier otra oferta de entretenimiento.