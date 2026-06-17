Tenía 15 años, recibió un pelotazo en el abdomen y murió: qué es la commotio cordis

Valentín Donofrio sufrió una conmoción cardíaca mientras jugaba un partido para el Club Atlético Sarmiento de La Banda.

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

La muerte de Benjamín Valentín Donofrio, un adolescente de 15 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol en un potrero de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, generó una profunda conmoción. El nene había recibido un fuerte pelotazo durante el partido y, pocos segundos después, se desplomó delante de sus amigos.

Benjamín integraba las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda y este martes se encontraba jugando un encuentro informal cuando ocurrió el episodio.

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero Facebook Según los medios santiagueños, tras recibir el impacto logró reincorporarse, pero apenas caminó unos metros volvió a caer al suelo. Minutos después, el adolescente comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por los médicos, Valentín falleció poco después. La Justicia ordenó pericias para determinar con precisión las causas de la muerte.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", dijeron desde la institución.