Tenía 15 años, recibió un pelotazo en el abdomen y murió: qué es la commotio cordis

La muerte de Benjamín Valentín Donofrio, un adolescente de 15 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol en un potrero de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, generó una profunda conmoción. El nene había recibido un fuerte pelotazo durante el partido y, pocos segundos después, se desplomó delante de sus amigos.
Benjamín integraba las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda y este martes se encontraba jugando un encuentro informal cuando ocurrió el episodio.
Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero
Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero
Facebook
Según los medios santiagueños, tras recibir el impacto logró reincorporarse, pero apenas caminó unos metros volvió a caer al suelo. Minutos después, el adolescente comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.
Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por los médicos, Valentín falleció poco después. La Justicia ordenó pericias para determinar con precisión las causas de la muerte.
"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", dijeron desde la institución.
Qué es la commotio cordis, afección poco conocida
Entre las hipótesis que suelen analizarse en este tipo de casos aparece la llamada commotio cordis o conmoción cardíaca, una afección extremadamente rara pero potencialmente mortal.
Se trata de una alteración súbita del ritmo eléctrico del corazón provocada por un golpe contundente en el tórax. Lo llamativo es que no produce lesiones visibles en el corazón ni fracturas en las costillas. El impacto ocurre en una fracción muy específica del ciclo cardíaco y puede desencadenar una arritmia letal que deriva en un paro cardíaco instantáneo.
La commotio cordis suele registrarse en actividades deportivas donde intervienen objetos que se desplazan a gran velocidad. En Estados Unidos, se estima que cerca del 40% de los casos documentados están vinculados a pelotazos de béisbol.
También se han reportado episodios relacionados con pelotas de sóftbol, lacrosse, hockey sobre hielo y otros deportes de contacto.