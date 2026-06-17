17 de junio de 2026 - 11:05

Tenía 15 años, recibió un pelotazo en el abdomen y murió: qué es la commotio cordis

Valentín Donofrio sufrió una conmoción cardíaca mientras jugaba un partido para el Club Atlético Sarmiento de La Banda.

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

Foto:

Gentileza
Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en Santiago del Estero

Foto:

Facebook
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La muerte de Benjamín Valentín Donofrio, un adolescente de 15 años que se descompensó mientras jugaba al fútbol en un potrero de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, generó una profunda conmoción. El nene había recibido un fuerte pelotazo durante el partido y, pocos segundos después, se desplomó delante de sus amigos.

Leé además

En un primer tiempo parejo y con escasas llegadas claras, el Cruzado resiste en territorio santiagueño y busca aprovechar los espacios para lastimar de contra

Deportivo Maipú sufrió un duro golpe sobre el final y cayó ante Güemes en Santiago del Estero
Básquet. Un partidazo jugaron en Santiago de Estero, Quimsa y Gimnasia. El primer partido de los play offs por la final del torneo se lo adjudicó el elenco chubutense

En la Liga Nacional de Básquet, Gimnasia pegó el primer golpe

Benjamín integraba las divisiones inferiores del Club Atlético Sarmiento de La Banda y este martes se encontraba jugando un encuentro informal cuando ocurrió el episodio.

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero
Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero

Valentín Donofrio, el nene que murió de un pelotazo en el pecho en Santiago del Estero

Según los medios santiagueños, tras recibir el impacto logró reincorporarse, pero apenas caminó unos metros volvió a caer al suelo. Minutos después, el adolescente comenzó a convulsionar y fue trasladado de urgencia a un centro de salud.

Pese a las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) realizadas por los médicos, Valentín falleció poco después. La Justicia ordenó pericias para determinar con precisión las causas de la muerte.

"El Club Atlético Sarmiento de La Banda comunica con profundo dolor el fallecimiento de Valentín Donofrio, jugador de divisiones formativas de nuestra institución. Acompañamos a sus seres queridos en este momento de dolor. Su paso por el club quedará siempre en nuestra memoria", dijeron desde la institución.

Qué es la commotio cordis, afección poco conocida

Entre las hipótesis que suelen analizarse en este tipo de casos aparece la llamada commotio cordis o conmoción cardíaca, una afección extremadamente rara pero potencialmente mortal.

Se trata de una alteración súbita del ritmo eléctrico del corazón provocada por un golpe contundente en el tórax. Lo llamativo es que no produce lesiones visibles en el corazón ni fracturas en las costillas. El impacto ocurre en una fracción muy específica del ciclo cardíaco y puede desencadenar una arritmia letal que deriva en un paro cardíaco instantáneo.

La commotio cordis suele registrarse en actividades deportivas donde intervienen objetos que se desplazan a gran velocidad. En Estados Unidos, se estima que cerca del 40% de los casos documentados están vinculados a pelotazos de béisbol.

También se han reportado episodios relacionados con pelotas de sóftbol, lacrosse, hockey sobre hielo y otros deportes de contacto.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mayra y Daiana, oriundas de la localidad bonaerense de Laferrere, las gemelas trasplantadas. 

Histórico trasplante en el Garrahan: dos gemelas recibieron órganos del mismo donante en simultáneo

Por Redacción Sociedad
San Martin y su pantalla gigante: una plaza vestida de celeste y blanco para alentar a la Selección.

San Martin y su pantalla gigante: una plaza vestida de celeste y blanco para alentar a la Selección

Por Enrique Pfaab
Graduados UNCuyo: La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) registró un incremento del 40% en graduados en tres años, superando los 2.800 profesionales anuales.

En tres años creció 40% el número de graduados en la UNCuyo: egresan más de 2.800 profesionales al año

Por Verónica De Vita
El regreso de un clásico: vuelven a las plazas de San Martín los históricos bancos de hierro y madera. (Gentileza Prensa Municipalidad de San Martín).

El regreso de un clásico: vuelven a las plazas de San Martín los históricos bancos de hierro y madera

Por Enrique Pfaab