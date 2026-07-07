7 de julio de 2026 - 10:11

Cayó el sospechoso de asaltar una panadería en Godoy Cruz en un operativo por violencia de género

El sospechoso, de 42 años, fue identificado a partir de una investigación que se fortaleció luego de una intervención policial por un caso de violencia de género. En su vivienda secuestraron la ropa que habría utilizado durante el asalto y una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

Detuvieron al presunto autor del robo a una panadería de Godoy Cruz tras un allanamiento

Detuvieron al presunto autor del robo a una panadería de Godoy Cruz tras un allanamiento

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Policía detuvo este martes a un hombre de 42 años acusado de ser el presunto autor del robo cometido el domingo por la noche en una panadería de Godoy Cruz, donde un delincuente se llevó $600.000 de la recaudación y el teléfono celular de un cliente tras amenazar a las víctimas con un arma.

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El asalto ocurrió en un comercio ubicado sobre calle Perito Moreno al 1500. De acuerdo con la investigación, el sospechoso ingresó al local simulando ser un cliente y, en un momento, exhibió una pistola calibre 9 milímetros para intimidar a los presentes. Luego sustrajo el dinero de la recaudación y un teléfono celular antes de escapar.

El avance de la causa se produjo a partir de una intervención policial por un hecho de violencia de género en una vivienda de Godoy Cruz. La información obtenida durante ese procedimiento permitió a los investigadores vincular al sospechoso con las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la panadería y con otros elementos incorporados al expediente.

Con esos indicios, la Justicia autorizó un allanamiento en el domicilio del hombre. Durante el operativo, los efectivos secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado durante el robo y una réplica de una pistola calibre 9 milímetros.

El sospechoso, identificado con las iniciales D.G.N. (42), quedó detenido y a disposición de la Justicia, mientras la investigación continúa para determinar si tuvo participación en otros hechos delictivos.

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