Godoy Cruz volvió a sonreír de la mano de Vicente Poggi

Vicente Poggi volvió a ser determinante en el triunfo de Godoy Cruz frente a Deportivo Maipú . El volante uruguayo, una de las figuras del equipo, marcó el gol que le dio la victoria al Tomba en el duelo mendocino y reafirmó su importancia dentro del esquema de Mariano Toedtli.

El Malvinas Argentina vibró con un duelo histórico entre Maipú y Godoy Cruz y una fiesta en las tribunas

Con este tanto, Poggi alcanzó su segundo gol en la temporada , ambos en momentos clave, aportando para que el conjunto bodeguero recupere confianza luego de una racha adversa.

El Expreso se quedó con el duelo correspondiente a la séptima fecha de la Primera Naciona l en un escenario más que familiar: el estadio Malvinas Argentinas, donde el club supo hacer de local durante años y construir buena parte de su historia reciente.

Tras el encuentro, el mediocampista destacó justamente esa conexión con el campo de juego:“Sin dudas es un escenario y una cancha que nos sienta cómoda, donde nos sentimos locales como en el Gambarte. En mi caso me tocó jugar muchos partidos acá, y tanto las dimensiones como la gente nos hacen muy bien”.

Ante un Maipú que ejercía la localía, el equipo mostró señales de recuperación futbolística. En ese sentido, Poggi valoró el rendimiento, aunque también fue autocrítico: “Sí, ganamos en un lugar donde hemos jugado muchas veces, pero creo que recuperamos el juego y la identidad. Más allá del triunfo, siento que nos faltó definirlo: tuvimos varias chances al final para aprovechar la superioridad numérica y en el juego. Tenemos que seguir por este camino, ganando y ajustando detalles”.

El clima en las tribunas fue otro de los aspectos destacados de la jornada. El clásico mendocino volvió a ofrecer el folclore característico del fútbol argentino, algo que el uruguayo no dejó pasar: “La verdad que sí, a mí me encanta. Está esa sensación de rivalidad en las tribunas, ese folclore tan lindo que tiene el fútbol. Igual, les ganamos en la cancha… y en las tribunas”, dijo entre risas.

image El gol de Poggi desató el ahogo de sus compañeros en el Malvinas. Ramiro Gómez

Un gol trabajado

Sobre la jugada del gol, explicó que no fue casualidad: “Es una jugada que venimos trabajando y que hacía mucho no nos salía. Se dio un buen centro, pude rematar y abrir el partido, que nos permitió ganar”.

En cuanto a su posición dentro del equipo, Poggi se mostró conforme con el rol que viene ocupando, con mayor libertad en ofensiva: “Me siento muy cómodo donde estoy jugando, me da más libertad en ataque. Por momentos jugué más abierto, pero el partido se dio así. Salió bien, aunque para mí necesitábamos hacer un gol más”.

La deuda: cerrar mejor los partidos

Por último, se refirió a uno de los aspectos a mejorar: la falta de efectividad. Si bien destacó la victoria, dejó en claro que es un punto a trabajar: “No es preocupante porque ganamos, pero es algo a mejorar. Un 1 a 0 no garantiza nada, y más en esta categoría: una pelota parada o un remate te puede complicar. Hay que aprovechar las situaciones para cerrar los partidos, y eso nos faltó. Tuvimos varias ocasiones y tenemos que mejorar en eso”.