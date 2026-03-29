Mariano Toedtli: "Era un partido muy importante para Godoy Cruz porque es un rival de Mendoza"

Uno de los más contentos era el DT del Tomba: Mariano Toedtli que sonreía mucho antes de enfrentar a los medios. Hay que destacar que es un hombre creyente porque llevaba una imagen de la virgen de Luján en el momento de hablar con los medios. "Soy muy creyente, siempre rezo a la virgen y le agradezco. Es más, mi hija se llama Luján"

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"Trabajamos en la semana. A veces se dan las cosas, en otras no. Lo importante que ante Maipú pudimos generar situaciones. Era un partido importante porque es el rival de la categoría que tenemos en Mendoza , los muchachos lo tomaron así"

Fue consultado porque se reía ahora y antes no. El estratega dijo "¿La risa? a veces uno sonríe más que en otras ocasiones. Tuvimos momentos duros antes y estoy contento por el plantel por todo el esfuerzo semanal que hacen en esta tarde rindió sus frutos y por eso sonrío"

Luego Toedtli dijo: "La expulsión fue factor determinante marco rumbo del partido e intentamos aprovechar la situación. Entiendo que a veces no tenemos claridad, pero hubo situaciones y ahora hay que trabajar en concretarlas"

"Estamos bien, evoluciona nuestro juego día a día. Lo importante es que hay jugadores han subido de nivel y otras incorporaciones han ayudado mucho", indicó el DT.

Sobre el rendimiento de Vicente Poggi puntualizó: "Vicente nos da aporte ofensivo y es lo que buscamos con él".

Vicente Poggi

"Era un duelo fundamental para ambos porque ambos necesitábamos una victoria. Afortunadamente con este triunfo seguimos invictos y es todo un envión para lo que viene. Ganamos un partido duro. El gol en el momento justo. Te digo que nos ayudó la expulsión de ellos. Ahora hay que trabajar para tratar de tener un resultado positivo el otro fin de semana".

Luego el volante oriental expresó: "veo mal que debimos haber rematado con un par de goles más, pero fuimos superiores y no nos llegaron con creces".

"Estoy contento porque poco a poco se están dando los resultados", finalizó el actual remera "10" del Tomba.

Gastón Gil

La sensación que me quedó es que fue un partido durísimo, pero me voy conforme porque impusimos nuestro juego. Los primeros 20 minutos fuimos superiores. Con la expulsión lo fuimos a buscar y encontramos el gol y ahí cambió todo a nuestro favor".

"Estoy contento y a gusto en el club, es una institución de primer nivel, no debería estar en esta categoría, pero vamos a trabajar para ascender"

Roberto Ramírez

El capitán del Tomba también fue uno de los que dialogó con los medios. "Cada partido que tenemos por delante serán verdaderas finales para nosotros"

También tuvo líneas para los seguidores tombinos. " Agradezco al hincha que vino, si bien estamos a fin de mes, los muchachos juntan el dinero para venir a alentar y eso hay que agradecerlo y mucho".

Y puntualizó: "lo importante es que desde el primer partido hemos cambiado la energía, y eso es importante como también será primordial que hay que ajustar el tema de la definición, porque llegamos a fondo, pero no podemos convertir y en eso estamos al debe".