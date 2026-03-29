El Malvinas Argentina vibró con un duelo histórico entre Maipú y Godoy Cruz y una fiesta en las tribunas

El histórico cruce entre el Cruzado y el Tomba tiene todos los condimentos en las tribunas, donde el duelo de cantos se roba la escena. Mirá la galería de fotos.

El Cruzado y el Expreso viven su primer cruce en el ascenso en el estadio Malvinas Argentinas.

Hay tardes que se juegan más en las tribunas que en el campo, y esta en el Malvinas Argentinas es una de ellas. El duelo histórico entre el Cruzado y el Tomba tiene todos los condimentos: dos hinchadas, frente a frente, tiñendo el Parque San Martín de pasión y pertenencia. Deportivo Maipú y Godoy Cruz se cruzan por primera vez en Primera Nacional y el marco está a la altura de la ocasión.

Las tribunas, otro espectáculo aparte Porque si el partido, correspondiente a la fecha 7 de la Primera Nacional, entrega más tensión que situaciones, el espectáculo se trasladó inevitablemente a las tribunas. En el césped, el equipo de Toedtli insinuó un poco más, aunque sin la profundidad necesaria para quebrar la historia.

Fiesta en imágenes Arriba, en cambio, no hay respiro. El duelo de cantos late, empuja, incomoda. Va y viene como una ola que no se detiene. Y en ese ida y vuelta, los tombinos, con la memoria fresca de este escenario, por momentos se adueñan del aire y hacen temblar el Malvinas, que vibra como en sus mejores noches.

Mirá, en imágenes, la fiesta que se armó en el Malvinas