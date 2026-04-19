Política en Off: el futuro de Rodolfo Suárez, la ilusión de Marcos Calvente y un escándalo en el Este

Política en Off: la encuesta que posiciona a los candidatos en el inicio de la carrera para la gobernación y el radical histórico que...¿se retira?

Se habla mucho de las elecciones aunque falte bastante para los próximos comicios. Y así como ya se florean eventuales candidatos a gobernador , se empieza a charlar también en los pasillos sobre las sucesiones en los departamentos cuyos intendentes no tendrán otra reelección en 2027.

"La muni" , por supuesto, no es ninguna excepción. De larga e invencible tradición radical, y con varias capas de correligionarios ya acumuladas en su seno, habrá que decidir antes o después quién buscará ocupar el sillón de jefe comunal después de Ulpiano Suárez en la Capital .

En la discusión, es evidente que la senadora nacional Mariana Juri tiene sus adeptos e impulsores. Sin embargo, algunas de esas capas de radicales capitalinos han empezado a proponer como opción la vuelta de Rodolfo Suárez .

El exintendente y exgobernador permanece distante de las deliberaciones -y de casi todo lo que tiene que ver con la política en general- pero algunos seguidores suyos dan fe de una suerte de "operativo clamor" a favor de su candidatura. Suárez contaría, por ejemplo, con el apoyo de los radicales de la era de Víctor Fayad, quienes no olvidan que el legendario Viti lo bendijo en vida como su heredero.

"Lo están pidiendo al Rody, pero va a depender de que él quiera", confiesan algunos testigos de la incipiente rosca en la muni ¿Se arriesgará el exgobernador a ir por la vuelta el año que viene?

Calvente ya resolvió su futuro

Mientras algunos dudan y deliberan, otros ya están muy seguros de sus pretensiones para el año que viene. Anotamos en ese grupo al intendente radical de Guaymallén, Marcos Calvente, quien este viernes blanqueó en la Mesa Política de Aconcagua Radio que quiere ir por la reelección en el municipio.

Acto Central de la Vendimia 2026 El intendente de Guaymallén, Marcos Calvente Ramiro Gómez - Los Andes

No hubo que acudir a ningún off en su caso, porque al ingeniero Calvente le resulta bastante ajena la rosca tradicional. "Mi ilusión es renovar en Guaymallén porque vamos a transformarlo, necesito más tiempo para hacerlo", afirmó sin vueltas ante la consulta periodística.

O sea que Calvente quiere seguir como intendente y con esta afirmación despejó cualquier tipo de duda respecto de la posibilidad de que pudiera sumarse al tren de los candidatos a gobernador, que ya tiene unos cuantos pasajes vendidos.

De hecho, la consulta periodística concreta para el intendente cornejista fue si la gobernación era su aspiración. Por la respuesta que dio, en el próximo turno, parece que no.

Los desafíos de Julio Gómez en la Magistratura

Finalmente la Suprema Corte de Justicia votó un nuevo presidente para el estratégico Consejo de la Magistratura de la provincia y el elegido fue el ministro filoperonista Julio Gómez, por el voto mayoritario del pleno. Lo acompañará como vice la jueza Norma Llatser.

Julio Gómez El ministro Julio Gómez fue elegido como presidente del Consejo de la Magistratura en un tenso plenario. Foto: Poder Judicial.

Si bien se cumplió el anticipo que el presidente de la Corte Dalmiro Garay le hizo en exclusiva a Los Andes, algunos miembros del organismo que arma las ternas de aspirantes a fiscales y jueces no esperaban que la Corte diera el paso esta semana y hasta horas previas desconocían que iban a contar con un nuevo presidente.

Uno de ellos hasta se animó a lanzar un dardo contra la expresidenta del Consejo, la jueza María Teresa Day, al advertir que en su gestión debió “convalidar todo lo actuado” por el consejo en el período que perduró vacante el cargo, tras cumplirse el mandato del binomio José Valerio – Julio Gómez (2020-2022).

Aquella acefalía peligrosa se repitió entre fines de 2024 y esta semana. Fueron, esta vez, 17 meses en los cuales la Corte cedió nada menos el control de los concursos de los magistrados.

Es decir que, ahora, Gómez recibirá una pila de documentos para ponerle la firma, aunque no haya participado en ninguno de los concursos durante todo 2025. “Es un antecedente grave”, indicó el consejero, a modo de queja para con la Corte.

Pero así como deberá ejercer ese trabajo retroactivo, Gómez ahora también tiene la lapicera para frenar las ternas que están por enviarse al Poder Ejecutivo, advirtió la misma fuente. “Esas ternas corren algún riesgo”, apuntó este consejero, horas antes de la confirmación de Gómez en el cargo.

El dato oculto de la nueva candidata de la UNCuyo

El anuncio de la fórmula Ismael Farrando-Jimena Estrella le puso más chimichurri a la pelea por la conducción de la UNCuyo, que está plagada de elementos políticos. Más que nada sorprendió el caso de Estrella, quien a comienzos de este mes empezó a trabajar como funcionaria en la Municipalidad de Las Heras y a los pocos días aceptó la postulación a vicerrectora de la casa de altos estudios.

Poco a poco se van conociendo los antecedentes de la dupla. Los dos nuevos candidatos trabajaron con el rector Daniel Pizzi. O sea, de alguna manera, ahora son tres las fórmulas "filoradicales" para la elección del 9 de junio, todas originadas en mayor o menor medida en el "Interclaustro", que hoy está en crisis. Las otras dos propuestas son la que está liderada por la rectora Esther Sánchez, quien va por la reelección; y la que tiene al frente al actual vicerrector, Gabriel Fidel, lo que ha representado un desmembramiento doloroso en el oficialismo universitario.

Este sábado se sumaron a la oferta, por la oposición, Javier Ozollo y Fernanda Bernabé.

Pero hay antecedentes más soterrados de los nuevos candidatos de la UNCuyo. Uno de ellos es que Estrella trabajó durante la gestión de Rodolfo Suárez, bajo la batuta del entonces ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, en el famoso Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS), donde confluían hasta los exgobernadores de la provincia.

estrella

La hoy secretaria de Desarrollo Económico del municipio de Las Heras era secretaria técnica en aquel CEAS, una idea ambiciosa y muy promocionada por Suárez, que hacía reuniones en el auditorio Bustelo de figuras de todo el arco político para generar proyectos y propuestas de gestión, pero que fue perdiendo relevancia hasta desaparecer.

De un modo bastante cruel, el gobernador actual, Alfredo Cornejo, lo abandonó y nunca más habló de él ¿Será esa la razón por la que este antecedente aún no había sido difundido?

Gastos fraudulentos con el intendente de licencia

En la Municipalidad de La Paz, el escándalo por el manejo de fondos suma capítulos que, lejos de cerrarse, abren nuevas preguntas. Mientras el Tribunal de Cuentas de Mendoza confirmó multas por más de $26,5 millones contra la gestión del justicialista Fernando Ubieta, en los pasillos municipales crece una versión que incomoda.

La protagonista es la empleada señalada en la causa: Luciana Díaz Gracia. Formalmente, nunca fue echada: la movieron a la biblioteca del pueblo. Un dato menor en apariencia, pero que en medio de una investigación por cheques y faltantes adquiere otro peso.

El relato que circula es más filoso. La mujer habría manejado chequeras ya firmadas para pagos ordinarios. En paralelo, su pareja prestaba servicios de remis para Acción Social ¿El mecanismo? Facturación inflada, sobreprecios y cheques emitidos a nombre del remisero. Todo, según estas versiones, por montos que en total superarían los $26 millones.

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El quiebre llega cuando el contador detecta un faltante y pide revisar las chequeras. Allí aparece el dato más sensible: cheques que figuraban como “rotos” por errores, pero que en realidad habrían sido depositados en la cuenta del propio remisero. A eso se suman alertas del Banco Nación por movimientos inusuales, que se repitieron más de una vez.

Hay otro condimento político: parte de estas maniobras, siempre según reconstruyen en el municipio, habrían ocurrido cuando Ubieta estaba de licencia. Un detalle que empieza a ser utilizado en la discusión sobre las responsabilidades de los hechos.

La causa ya cruzó el umbral administrativo. La Justicia imputó a la empleada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado y a su pareja como partícipe primario. Mientras tanto, el fallo del Tribunal habla de partidas no comprobadas y documentación ausente.

Esta historia continuará.