Patricia Bullrich llegó a Mendoza, en medio de la tensión con Milei: "No hay que esperar a que las cosas sucedan"

Mendoza se encuentra en el centro de la escena política nacional por la visita de la senadora Patricia Bullrich , horas después de haber anticipado su rechazado el retiro del pliego de Verónica Michelli como jueza federal, en una fuerte disidencia con el presidente Javier Milei .

Por qué Bullrich ofreció su renuncia al bloque libertario y cómo afectaría al oficialismo en el Senado

Mercedes Rus abrió la White Hat Conference: "El ciberdelito es la criminalidad que más rápido ha avanzado"

Bullrich llegó cerca de las 18 al hotel Sheraton, acompañada por el diputado nacional de LLA y excompañero de fórmula presidencial, Luis Petri. Allí los recibió la vicegobernadora Hebe Casado y la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus . A las 19 será su panel y una hora después tiene previsto hablar con la prensa.

“Es para mí un enorme honor cerrar esta parte de esta jornada con los mejores hackers éticos del mundo. Digo esto con admiración genuina, porque lo que ustedes hacen es atacar sistemas para fortalecerlos. Es exactamente lo que hay que hacer hoy en seguridad. Porque no es esperar a que las cosas sucedan, sino anticiparse y lograr que que realmente podamos combatir el delito”, expresó Bullrich durante la White Hat Conference.

Patricia Bullrich en Mendoza Patricia Bullrich llegó a Mendoza para participar de la White Hat Conference sobre ciberseguridad Marcelo Álvarez / Los Andes

Bullrich ofreció su renuncia a Milei

La candidata a jueza de un tribunal oral en La Plata fue impugnada por altos mandos del oficialismo por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, quién llevó adelante investigaciones sobre el caso $LIBRA.

Según informan portales de Buenos Aires, la exministra de Seguridad de la Nación fue más allá y le ofreció a Milei su renuncia a la presidencia del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, pero este no se la aceptó.

Bullrich llegó a nuestra provincia para participar del panel de cierre de la primera jornada de la White Hat Conference 2026, que convoca a especialistas en ciberdelito de todo el mundo y a funcionarios de seguridad de varias provincias. Tiene previsto, según confirmaron fuentes del gobierno provincial, hablar con la prensa después de su participación.

Patricia Bullrich en Mendoza Patricia Bullrich llegó a Mendoza y fue recibida por la vicegobernadora Hebe Casado Marcelo Álvarez / Los Andes

La White Hat Conference 2026 es un encuentro internacional sobre ciberseguridad y ciberdelito que reúne en la provincia a especialistas, investigadores y referentes tecnológicos de distintos países. La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, encabezó la apertura del evento este martes por la mañana.

El rechazo de Patricia Bullrich al retiro del pliego

A través de una publicación en la red social X, Bullrich informó que habló personalmente con el mandatario para comunicarle que ejercerá su “derecho a la objeción de conciencia” respecto de esa determinación.

Aunque aclaró que reconoce plenamente las facultades constitucionales del jefe de Estado para proponer y retirar postulaciones judiciales.

“Hablé con el Presidente y le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la Dra. Michelli a jueza federal”, escribió la funcionaria.

La legisladora buscó dejar en claro que su posición no implica una ruptura ni un cuestionamiento al rumbo general de la gestión libertaria. Por el contrario, reivindicó su pertenencia al oficialismo y destacó los logros que, a su juicio, viene acumulando la administración de Milei.

“Soy parte de este proyecto y apoyo con convicción la transformación histórica que está impulsando el Presidente Javier Milei para terminar con décadas de decadencia económica, corporativismo y desorden”, sostuvo.

En ese marco, Bullrich planteó que una discrepancia puntual no debería interpretarse como una señal de debilidad política. “En una gestión que avanza por una verdadera autopista de aciertos, una diferencia en un tema puntual no debilita el rumbo: lo fortalece”, afirmó.

La dirigente también reivindicó el valor de la discusión interna y de la convivencia de posiciones distintas dentro de una misma coalición política. Según expresó, “el debate sincero, el respeto por las convicciones del otro y los valores republicanos también son parte del cambio”.