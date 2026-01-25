Caos en Groenlandia: el apagón masivo en Nuuk que reaviva las alarmas por la amenaza de Trump

Un accidente por vientos extremos dejó a 20.000 personas sin luz ni calor en el Ártico y se reaviva el temor a una toma de control externa.

La capital de Groenlandia vivió horas de angustia este fin de semana tras un apagón total que cortó la electricidad, el agua y la calefacción. En medio de un clima extremo y crecientes tensiones políticas, este incidente pone a prueba la resistencia de una ciudad que hoy se prepara para lo peor.

Nuuk, el centro político y económico que alberga a un tercio de la población de la isla, quedó sumergida en la penumbra absoluta el sábado alrededor de las 22:30 horas. Cerca de 20.000 habitantes enfrentaron el corte simultáneo de servicios esenciales en una de las regiones más hostiles del planeta.

Embed Apagón masivo deja a gran parte de Groenlandia, incluida la capital Nuuk, sin electricidad.https://t.co/unwB2zkmZo pic.twitter.com/JBpfJylCqe — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) January 1, 2025 El desconcierto fue total cuando viviendas, comercios y edificios públicos quedaron a oscuras de manera repentina, provocando una oleada de reportes en redes sociales. Ante el silencio oficial inicial, la tensión creció mientras las temperaturas del Ártico acechaban fuera de los hogares sin sistemas de calefacción activos.

Groenlandia y la misión de restablecer servicios en el límite del frío La empresa estatal Nukissiorfiit, cuyo nombre significa "donde se crean las energías", atribuyó el colapso a un fallo en la transmisión eléctrica provocado por vientos extremos. La dependencia de una planta hidroeléctrica, como la de Buksefjord que abastece a Nuuk, hizo que el restablecimiento fuera un proceso lento y complejo bajo condiciones meteorológicas adversas.

DLA - 2026-01-25T104447.314 Corte de electricidad en la capital de Groenlandia, Nuuk, durante la noche del 24 al 25 de enero de 2026. (Dinamarca, Groenlandia) EFE/EPA/MADS CLAUS RASMUSSEN Durante la madrugada, los equipos técnicos trabajaron sin pausa activando plantas de respaldo y generadores de emergencia para devolver gradualmente la energía a los barrios. Recién a las 04:35 de este domingo, las autoridades confirmaron la normalización total del suministro de electricidad, agua y calefacción.