Saturday Night Live volvió a parodiar a Javier Milei, esta vez, junto a Trump: "Me tiró USD 20 mil millones".

Este sábado el presidente Javier Milei volvió a ser parodiado en el histórico programa estadounidense Saturday Night Live . En esta oportunidad, compartió escena con su par de Estados Unidos, Donald Trump , en un sketch que simuló una ceremonia de premios al estilo Oscar, denominada los “Trump Awards” .

El segmento mostró una gala ficticia en la que el comediante de ascendencia cubana Marcello Hernández interpretó a Milei. Desde el escenario y hablando en español con acento porteño , el personaje del mandatario argentino elogió de manera exagerada a Trump frente al público.

“ Líder, visionario y el chabón que, posta, recién me tiró 20 mil millones de dólares ”, dijo el falso Milei, en referencia al financiamiento que el Tesoro estadounidense había otorgado a la Argentina en octubre de 2025 para reforzar la estabilidad económica, y que fue devuelto el pasado 9 de enero.

“Todo esto describe a mi mejor amigo y dueño de mi cuerpo ideal, Donald Trump”, continuó el personaje antes de presentar el premio a Mejor película en idioma extranjero . Sin embargo, al abrir el sobre, el presentador aclaró entre risas: “Nada”.

La escena sumó otro guiño humorístico cuando el falso Milei agregó: “ Él sí incluyó un cheque por otros 10 mil millones de dólares… Este hombre es increíble, bro ”.

En ese momento apareció el Trump de SNL, interpretado por James Johnson, quien le arrebató el premio, lo despidió con un “adiós, amigo” en español y cerró la escena con un lacónico: “Acepto este premio”.

No es la primera vez que Milei aparece en TV estadounidense

No es la primera vez que el presidente se convierte en tema de comedia en la televisión estadounidense. En su anterior aparición en "Saturday Night Live" (SNL), incluyó a Milei en su monólogo principal, donde el conductor Colin Jost lo comparó con Austin Powers, el extravagante espía británico interpretado por Mike Myers.

“El presidente de la Argentina, Javier Milei, fue visto aquí diciendo: ‘If you make me horny, baby’ (‘Si me enloquecés, nena’)”, bromeó Jost, mostrando una imagen de Milei junto al personaje ficticio, ambos con gafas oscuras y una expresión casi idéntica.

Embed JAJAJA ASÍ SE BURLAN DE MILEI EN LA TV DE LOS ESTADOS UNIDOS‼️



En Saturday Night Live lo compararon con Austin Powers y se le cagaban de risa



Nadie lo toma en serio, nadie lo respeta al desequilibrado fanático de Trump



QUÉ VERGÜENZA TENER ESTO DE PRESIDENTE, POR FAVOR... pic.twitter.com/pmpfV3fcPj — Peronista de Perón (@AlePeronista) October 19, 2025

El comediante también ironizó sobre el acuerdo financiero entre Trump y Milei, diciendo: “Trump anunció que le dará 40 mil millones de dólares a la Argentina. Porque, si la historia sirve de guía, muchos funcionarios de Trump terminarán huyendo hacia la Argentina...”. Se trata, además, de una referencia a las historias de nazis que escaparon tras la Segunda Guerra Mundial.