Encuesta: aunque el 40% no llega a fin de mes, Milei ganaría hoy un balotaje ante un peronismo dividido

El próximo año se celebrarán las elecciones presidenciales y una nueva encuesta vuelve exponer una contradicción que pone en jaque a la oposición. Aunque el bolsillo de los argentinos muestra un deterioro, ese malestar no impacta -al menos por ahora- en el respaldo electoral al Gobierno de Javier Milei .

Mientras una parte de la población reconoce “dificultades económicas”, el oficialismo aparece como claro ganador en un eventual escenario de balotaje.

Según un informe de la consultora Trends al que accedió Noticias Argentinas, el 40% de los argentinos asegura no llegar a fin de mes. A ese dato se suma un 32% que afirma hacerlo “con dificultad”, en un contexto donde la economía y los salarios encabezan la lista de preocupaciones ciudadanas.

El relevamiento, realizado en enero de 2026 sobre una muestra de 2.000 casos, muestra además que el ajuste golpeó el consumo: el 59% de los encuestados reconoce haber reducido sus gastos en comparación con el año anterior.

Sin embargo, la crisis de ingresos no se traduce linealmente en castigo electoral. El estudio proyecta un escenario de segunda vuelta para 2027 donde Javier Milei obtendría el 49% de los votos, superando por 14 puntos al gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien alcanzaría el 35 por ciento.

En términos de intención de voto general, La Libertad Avanza lidera con el 43 por ciento, frente a un peronismo que, sumando a Kicillof y a Cristina Kirchner, llega al 32%.

La ex presidenta, no obstante, carga con una imagen negativa del 61%, cifra superada únicamente por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien cierra la tabla de popularidad con un 65% de rechazo.

La “esperanza” supera la “realidad”, según el estudio

El informe destaca que la “esperanza” sigue siendo el sentimiento predominante (45%) frente al futuro, superando a la tristeza (16%) y el enojo (14%).

Esta expectativa positiva se correlaciona con la imagen del Presidente, quien mantiene un 50% de valoración favorable, siendo el único dirigente nacional con saldo positivo en un contexto donde el 51% de la sociedad avala la reforma laboral impulsada por el Gobierno.