24 de junio de 2026 - 00:03

Luka Modric, el capitán eterno: a los 40 años alcanzó otro récord y sigue haciendo historia con Croacia

El mediocampista disputó su partido 200 con Croacia y reafirmó un legado construido a lo largo de seis Mundiales, una final del mundo y dos décadas en la élite.

Referente, líder y emblema de una generación histórica, Luka Modric volvió a inscribir su nombre entre las leyendas del fútbol. Sus compañeros lo alzaron en Toronto para celebrar los 200 partidos con la camiseta de Croacia.

Referente, líder y emblema de una generación histórica, Luka Modric volvió a inscribir su nombre entre las leyendas del fútbol. Sus compañeros lo alzaron en Toronto para celebrar los 200 partidos con la camiseta de Croacia.

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EFE
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

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os jugadores croatas celebraron a su capitán con una camiseta especial que rezaba "200: Legado Infinito". Un tributo a una carrera que marcó la historia del fútbol de su país.

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Mucho más que un número

El récord sirve para dimensionar una trayectoria excepcional, aunque resulta insuficiente para explicar lo que representa Modric para Croacia.

Durante casi dos décadas fue el rostro visible de la mejor generación de futbolistas que tuvo el país. Con su talento, liderazgo y regularidad condujo a una nación de poco más de cuatro millones de habitantes a competir de igual a igual contra las grandes potencias del fútbol.

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Conmovido por el reconocimiento, Luka Modric agradeci&oacute; el gesto de sus compa&ntilde;eros, quienes celebraron sus 200 partidos con la Selecci&oacute;n de Croacia.

Conmovido por el reconocimiento, Luka Modric agradeció el gesto de sus compañeros, quienes celebraron sus 200 partidos con la Selección de Croacia.

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Su legado quedó inmortalizado en el subcampeonato obtenido en Rusia 2018, torneo en el que además recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Cuatro años más tarde, volvió a liderar a Croacia hasta el tercer puesto en Qatar 2022.

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El respeto de todos

Dentro del seleccionado croata, Modric ocupa un lugar difícil de comparar.

El entrenador Zlatko Dalic suele definirlo como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo de juego. Sus compañeros, en tanto, lo señalan como un ejemplo permanente por su profesionalismo y su comportamiento cotidiano.

Josip Stanisic, una de las nuevas figuras del equipo, reconoció que lo construido por el capitán es prácticamente irrepetible y destacó que su influencia va mucho más allá de lo futbolístico.

La admiración que despierta no responde únicamente a sus títulos o estadísticas. También tiene que ver con una carrera construida desde la humildad, la disciplina y una competitividad que permanece intacta a pesar del paso del tiempo.

Seis Mundiales y una vigencia asombrosa

El Mundial 2026 también consolidó otro hito en la carrera del mediocampista: su sexta participación en una Copa del Mundo.

Desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, Modric atravesó generaciones enteras de futbolistas y siguió siendo una pieza central de su selección. En ese recorrido vivió eliminaciones tempranas, gestas históricas y actuaciones que lo colocaron entre los mejores jugadores de su época.

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El 10 de Croacia recibi&oacute; la ovaci&oacute;n de todo el estadio de Toronto, Canad&aacute;.&nbsp;

El 10 de Croacia recibió la ovación de todo el estadio de Toronto, Canadá.

Lo más llamativo es que, a los 40 años, continúa compitiendo al máximo nivel. Su presencia sigue siendo determinante para un equipo que todavía busca prolongar su camino en el torneo.

Un legado que ya es eterno

Los récords pueden ser superados. Las marcas estadísticas, tarde o temprano, encuentran nuevos dueños.

Lo que parece más difícil de igualar es la huella que Modric dejó en Croacia. Porque más allá de los 200 partidos, de los seis Mundiales y de los premios individuales, el capitán se convirtió en el símbolo de una generación irrepetible.

Y mientras siga dentro de una cancha, seguirá ampliando una historia que hace tiempo dejó de pertenecer solamente al fútbol croata para convertirse en patrimonio del fútbol mundial.

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