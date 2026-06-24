Luka Modric, el capitán eterno: a los 40 años alcanzó otro récord y sigue haciendo historia con Croacia

Hay futbolistas que trascienden los resultados. Luka Modric pertenece a esa categoría. A los 40 años, el capitán croata volvió a sumar un capítulo a una carrera extraordinaria al alcanzar los 200 partidos con su selección nacional, una cifra reservada para un puñado de leyendas del fútbol internacional. Lo hizo en el encuentro frente a Panamá por el Grupo L del Mundial 2026 , convirtiéndose en apenas el cuarto futbolista en llegar a esa cifra en el fútbol internacional masculino.

La marca inédita de Cristiano Ronaldo que Messi no podrá alcanzar en el Mundial 2026

El récord de Messi en el Mundial desbloqueó un homenaje interactivo en el buscador de Google

La marca lo ubicó junto a nombres de la talla de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Bader Al-Mutawa , los únicos futbolistas que habían alcanzado previamente ese registro con sus respectivos seleccionados.

El récord sirve para dimensionar una trayectoria excepcion al, aunque resulta insuficiente para explicar lo que representa Modric para Croacia .

¡EL HOMENAJE PARA EL PIBE DE 40! Luego del partido ante Panamá, Modric recibió una camiseta especial por haber llegado a los 200 partidos con la Selección de Croacia. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/Ujs1l4b8x1

os jugadores croatas celebraron a su capitán con una camiseta especial que rezaba "200: Legado Infinito". Un tributo a una carrera que marcó la historia del fútbol de su país.

Durante casi dos décadas fue el rostro visible de la mejor generación de futbolistas que tuvo el país. Con su talento, liderazgo y regularidad condujo a una nación de poco más de cuatro millones de habitantes a competir de igual a igual contra las grandes potencias del fútbol.

Su legado quedó inmortalizado en el subcampeonato obtenido en Rusia 2018, torneo en el que además recibió el Balón de Oro como mejor jugador del Mundial. Cuatro años más tarde, volvió a liderar a Croacia hasta el tercer puesto en Qatar 2022.

"TENER PODER ES QUE LA GENTE TE QUIERA". Luka Modric fue alzado por sus compañeros en el homenaje que le hicieron por haber alcanzado los 200 partidos con la Selección. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/scPOUu7TWX

Conmovido por el reconocimiento, Luka Modric agradeció el gesto de sus compañeros, quienes celebraron sus 200 partidos con la Selección de Croacia.

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El respeto de todos

Dentro del seleccionado croata, Modric ocupa un lugar difícil de comparar.

El entrenador Zlatko Dalic suele definirlo como una extensión del cuerpo técnico dentro del campo de juego. Sus compañeros, en tanto, lo señalan como un ejemplo permanente por su profesionalismo y su comportamiento cotidiano.

Josip Stanisic, una de las nuevas figuras del equipo, reconoció que lo construido por el capitán es prácticamente irrepetible y destacó que su influencia va mucho más allá de lo futbolístico.

La admiración que despierta no responde únicamente a sus títulos o estadísticas. También tiene que ver con una carrera construida desde la humildad, la disciplina y una competitividad que permanece intacta a pesar del paso del tiempo.

Seis Mundiales y una vigencia asombrosa

El Mundial 2026 también consolidó otro hito en la carrera del mediocampista: su sexta participación en una Copa del Mundo.

Desde Alemania 2006 hasta Norteamérica 2026, Modric atravesó generaciones enteras de futbolistas y siguió siendo una pieza central de su selección. En ese recorrido vivió eliminaciones tempranas, gestas históricas y actuaciones que lo colocaron entre los mejores jugadores de su época.

379f9d010de98c8ee117d0da596ed27b93bcfc6ew El 10 de Croacia recibió la ovación de todo el estadio de Toronto, Canadá. EFE

Lo más llamativo es que, a los 40 años, continúa compitiendo al máximo nivel. Su presencia sigue siendo determinante para un equipo que todavía busca prolongar su camino en el torneo.

Un legado que ya es eterno

Los récords pueden ser superados. Las marcas estadísticas, tarde o temprano, encuentran nuevos dueños.

Lo que parece más difícil de igualar es la huella que Modric dejó en Croacia. Porque más allá de los 200 partidos, de los seis Mundiales y de los premios individuales, el capitán se convirtió en el símbolo de una generación irrepetible.

Y mientras siga dentro de una cancha, seguirá ampliando una historia que hace tiempo dejó de pertenecer solamente al fútbol croata para convertirse en patrimonio del fútbol mundial.